不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

▲▼樹林區羅姓男子不滿階梯被街友佔滿，放置塑膠尖刺板 。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林火車站後站，一間眼鏡行前的行人階梯日前遭民眾發現被放置了6塊「防鴿用塑膠尖刺板」。尖銳的塑膠刺恐對行人造成嚴重傷害，有民眾將照片貼上臉書社團「爆料公社二社」要路過民眾小心。警方獲報後立即移除危險物，並循線追查，赫然發現是附近住戶37歲的羅姓男子，因不滿街友聚集，私下設置的陷阱，已依妨害公眾往來安全罪嫌函送法辦。

樹林警分局員警11日晚間執行網路巡查時，發現臉書「爆料公社二社」上有民眾貼文指出，樹林火車站後站一家眼鏡行前的行人階梯上被放置了多塊帶有尖刺的塑膠板。貼文引起大量網友留言，有人擔憂「真的太危險了」、「會出事吧，這麼尖」，也有人指出該處是街友經常聚集之地「就是遊民多，到處坐到處躺還吃吃喝喝一堆垃圾」。

警方獲報後不敢大意，立即派員前往現場查處，在眼鏡行前方的階梯上發現了6個防鴿用的塑膠尖刺板，隨即移除，以避免造成行人跌倒受傷。隨後調閱周遭監視器，循線鎖定附近住戶羅姓男子涉有重嫌。羅男到案後向警方坦承，他因不滿火車站後站階梯上常有街友逗留，認為影響環境觀感，因此才擅自將尖刺板放置在行人階梯上。

樹林分局表示，羅男的行為已對不特定行人往來的公共安全構成嚴重威脅。全案經警詢後依《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。