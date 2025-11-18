聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

▲聯合國安理會通過美國起草的加薩決議。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國安全理事會17日以13票贊成、俄中棄權通過由美國起草的加薩決議，目標是在停火後推動更持久的和平與重建。這項決議也替美國總統川普出的「加薩20點計畫」增添國際正當性，並促成10月停火協議的部分內容。

CNN報導，川普在社群媒體表示，安理會已承認並支持將由他擔任主席的「和平委員會」（Board of Peace）。根據草案，決議授權成立和平委員會作為過渡管理機構，並允許在加薩部署「國際穩定部隊」（ISF）。川普稱委員會成員將於接下來數周公布。

美國駐聯合國大使沃茨（Michael Waltz）指出，ISF將由包括印尼、亞塞拜然等穆斯林國家組成，在統一指揮下協助維安與去軍事化。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前已表示，該計畫需要國際授權支持。

決議也提及巴勒斯坦建國前景，指若自治政府改革落實、重建取得進展，將可能形成通往自決與建國的可信道路。草案並稱，美國將促成以巴對話，尋求和平共存的政治框架。

決議內容包括要求和平委員會監督哈瑪斯解除武裝並統籌加薩重建。沃茨在投票前警告，反對決議「就是支持回到戰爭」，他稱決議為加薩穩定、以色列安全「邁出重要一步」。

草案目前細節仍模糊，執行方式不明朗；西方外交人士表示，缺乏時序與具體規劃恐讓運作困難。哈瑪斯批評相關內容形同強加「國際託管」，偏向以色列立場，並稱若穩定部隊在加薩負責解除武裝，即失去中立、成為衝突一方。

沃茨表示，和平委員會將負責協調人道救援、推動發展，並協助巴勒斯坦技術官僚處理民行政務，但美方尚未說明巴勒斯坦自治政府改革的細節。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則重申，加薩必須被去軍事化並解除哈瑪斯武裝。