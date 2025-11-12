　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

記者黃翊婷／綜合報導

30歲曾姓男子11日前往新北市新莊區輔大醫院泌尿科看診，卻突然拿出預藏的美工刀攻擊醫師江漢聲，導致醫師受傷。胸腔內科醫師蘇一峰表示，大約1年前他也曾遇到一名患者，一進診間就踹椅子、拍桌、揮拳，當下決定報警，近日收到判決書，對方被依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼名醫江漢聲遭砍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲醫師江漢聲負傷前往警局製作筆錄。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧案件經過，曾男11日前往輔大醫院泌尿科初診，過程中，他突然說出「我不是來看診的，我是來殺你的」，接著拿出預藏的美工刀攻擊醫師江漢聲。江漢聲右手腕、左腹部受傷，經過治療後並無生命危險；曾男則被警方依照殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，移送地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲蘇一峰自曝也曾遇到醫療暴力事件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

胸腔內科醫師蘇一峰11日在臉書發文表示，大約1年前有一名年約50多歲的男性患者來看病，也是第一次就診，沒想到對方剛進診間就踹椅子，他提出問題，對方還不耐煩咆哮拍桌、激動揮舞拳頭，門診因此暫停將近1個小時。

蘇一峰說，當時他選擇不容忍，當天就直接報案，近日收到法院判決書，對方被依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，由於他在此案中並未受傷，這樣的刑期應當差不多，「感謝法界重視醫療暴力」、「呼籲醫療人員的同仁，大家一起重視醫療暴力零容忍，千萬不要姑息」。

????#今天輔大醫院發生震驚社會的醫療暴力，泌尿科名醫江漢聲被砍傷 ????#今天蘇醫師也收到醫療暴力的判決書了！ •快一年前一個五十多歲男性患者，第一次就醫蘇醫師剛進診間，一進門就踹椅子 •蘇醫師一提問，該男子就不耐煩咆哮拍桌，還激動的揮舞拳頭！...

蘇一峰發佈於 2025年11月11日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰可能「死在台灣上空」　最快解除警報時間曝

蘇澳淹水求助電話不斷　公所揭災情「分不清是雨是汗還是淚」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數

宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看

鳳凰最快傍晚登陸　2縣市侵襲率100%

法律菁英爆劈腿！　前女友「幫人養男友」破財百萬

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

大谷翔平明年中5日先發？道奇GM：休季將進行討論

快訊／30歲男刀砍輔大名醫喊：殺你！　檢「4罪嫌」聲押禁見

00929暴力升息12%奏效！八大長老回補、大戶信心回籠

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

長太帥的煩惱 #池昌旭

生活熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多熱門

相關新聞

肄業生刺傷輔大名醫！一路怒喊沒正義

肄業生刺傷輔大名醫！一路怒喊沒正義

新北市新莊區輔大醫院今（11日）下午發生駭人攻擊事件！30歲曾姓男子在泌尿科看診時，突然拿出預藏美工刀朝名醫江漢聲猛刺，訊後被依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送，過程中他情緒激動、一路怒吼「沒有正義、沒有和平」、「違背司法、有錢判生！」

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

刺輔大名醫兇刀曝　男看診突攻擊遭壓制上銬

刺輔大名醫兇刀曝　男看診突攻擊遭壓制上銬

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

關鍵字：

輔大醫院江漢聲蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面