輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

記者黃翊婷／綜合報導

30歲曾姓男子11日前往新北市新莊區輔大醫院泌尿科看診，卻突然拿出預藏的美工刀攻擊醫師江漢聲，導致醫師受傷。胸腔內科醫師蘇一峰表示，大約1年前他也曾遇到一名患者，一進診間就踹椅子、拍桌、揮拳，當下決定報警，近日收到判決書，對方被依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲醫師江漢聲負傷前往警局製作筆錄。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧案件經過，曾男11日前往輔大醫院泌尿科初診，過程中，他突然說出「我不是來看診的，我是來殺你的」，接著拿出預藏的美工刀攻擊醫師江漢聲。江漢聲右手腕、左腹部受傷，經過治療後並無生命危險；曾男則被警方依照殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，移送地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

▲蘇一峰自曝也曾遇到醫療暴力事件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

胸腔內科醫師蘇一峰11日在臉書發文表示，大約1年前有一名年約50多歲的男性患者來看病，也是第一次就診，沒想到對方剛進診間就踹椅子，他提出問題，對方還不耐煩咆哮拍桌、激動揮舞拳頭，門診因此暫停將近1個小時。

蘇一峰說，當時他選擇不容忍，當天就直接報案，近日收到法院判決書，對方被依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，由於他在此案中並未受傷，這樣的刑期應當差不多，「感謝法界重視醫療暴力」、「呼籲醫療人員的同仁，大家一起重視醫療暴力零容忍，千萬不要姑息」。