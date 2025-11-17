快訊／桃園市府旁驚傳墜樓！男子命危搶救中　身分待調查

▲桃園市政府對面大樓傳出墜樓案。（圖／記者楊淑媛翻攝）
記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導
桃園市府對面一棟辦公大樓今(17日)下午2時許傳出墜樓案件，一名年約40歲的男子從高處墜落路面，現場血跡斑斑，警消獲報到場時，男子已經沒有呼吸心跳，目前緊急送往醫院搶救中；初步了解男子身上未發現證件，經警方詢問後辦公大樓內也無人認識該男。詳細案情細節、墜樓男子身分，警方現正進一步調查釐清中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
