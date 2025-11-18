　
被高市早苗背刺！　韓媒：中國強硬報復日本「為習近平面子問題」

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲ 高市早苗與習近平上月在南韓會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引爆中日外交危機，中國政府採取史無前例的報復措施，不僅發布日本旅遊警示，更派武裝海警船闖入釣魚台海域。南韓《朝鮮日報》指出，這場爭端令兩國關係陷入建交53年來最低點。

風波起因於高市早苗7日在國會答詢時表示，若台海爆發軍事衝突，將對日本構成「存亡危機事態」，激怒北京當局，中國駐大阪總領事薛劍更威脅「斬斷你們那骯髒的脖子」。

中國外交部一周後升級報復行動，14日深夜發布聲明，以「日本治安不穩，針對中國人的犯罪案件頻發」為由，強烈建議國人「近期避免前往日本旅遊」。6家中國航空公司隨後宣布，提供日本航線機票免費改簽或退票服務。

中國海警局16日更派遣4艘搭載火砲的海警船，進入釣魚台附近海域，無視日本海保廳巡視船的驅離命令。中國海警局事後宣稱，「在釣魚島海域巡邏是依法行使的合法權利。」日媒《產經新聞》分析，北京刻意公開此次海警行動，意在向國際社會展現其正對日本施壓。

《朝鮮日報》指出，有別於薛劍的衝動發言，中國官方層級的回應自高市答詢一周後才開始，代表是中共高層深思熟慮後的決定。當天日本大使被召見，據稱也是出於中國最高領導層的指示。

習近平的「面子問題」也被指為北京此次強硬回應的關鍵因素，他上月31日才在南韓慶州與高市會面，雙方重申「戰略互惠關係」，中國更重啟日本水產進口並延長日人免簽待遇。不料半月後高市竟「背後捅刀」，令習近平顏面盡失。《讀買新聞》分析，「中國認為高市不可能撤回發言，因此決定藉機採取強硬措施，使其不再介入台灣問題。」

中國駐日大使吳江浩嚴厲指責高市發言，「違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅」；外交部副部長孫衛東更放話，「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。」這類措辭前所未見，中國官媒《人民日報》14日更發表評論，稱日本戰敗後首次有領導人對中國發出武力威脅。

儘管面臨中國施壓，日本政府態度依然強硬。《朝日新聞》報導，高市政權認為若撤回發言，將無法獲得保守派支持者認同，加上高市支持率高達80%，民意傾向團結一致。

且中國旅遊禁令對日本的殺傷力有限，今年1月至9月訪日中國遊客達748萬人次，但日本正為「過度觀光」所苦，甚至有意見認為，中國遊客減少「短期內反而有助解決觀光公害問題」。

日本政府正考慮派遣國家安全保障局長市川惠一訪中斡旋，為22至23日南非G20峰會期間高市與中國總理李強會談鋪路。《日經新聞》指出，市川被視為高市的外交安保代理人，此次危機將成為市川證明實力的重要機會。

