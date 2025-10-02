　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／才判13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　收賄900萬被起訴

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元案一審被判13年，他不服上訴二審，並在台南高分院準備庭中強調沒有索賄。（圖／記者林東良翻攝）

▲前台南市議長郭信良。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與安南區佃西里長高進見，共同向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元，一審日前宣判郭被判13年；今年4月又傳出他和三地集團董事長鍾嘉村因涉及將軍區光電綠能弊案，遭到台南、高雄檢調聯手偵辦，被以30萬元交保，橋頭地檢署偵辦後今（2）日偵結，認定郭信良收受鍾嘉村賄款900萬元，依貪污罪將兩人起訴。

郭信良因為在市地重劃案中向業者索賄，台南地院2024年11月時，依貪污收賄罪判郭信良13年徒刑、褫奪公權8年，認定他收賄650萬元要沒收，郭信良不服提起上訴。

另一方面，南部地區檢調偵辦將軍區光電綠能弊案時，發現郭信良也疑似收賄，今年4月22日兵分多路前往台南、高雄等相關處所搜索，郭信良及多名涉案人員都被帶回調查，全案朝貪污、圖利等罪方向偵辦，檢察官連夜偵訊後，郭信良被以30萬元交保。

檢方指出，這次調查的核心是台南將軍區一處大型光電場開發案，這是南台灣近年來規模最大的綠能開發計畫之一。初步掌握的情報顯示，三地集團及相關業者可能透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，而郭信良、李偉智等人涉嫌從中協助，為相關廠商「護航」，不排除涉及不法金流往來。

檢察官在後續偵辦發現，郭信良與鍾嘉村有1500萬元不明金流，且懷疑是透過岡山營造負責人朱更楠交付賄款，郭、鍾都宣稱該筆金流是「借貸」，但檢方查出，這1500萬中的900萬最後流入郭信良的相關帳戶，僅有600萬是岡山營造回填土方、整地等工項使用，郭在收到錢後，囑咐服務處李姓主任出面向南市府業管公務員關切、催辦將軍案場之申辦進度，因此認定郭、鍾兩人犯行明確，偵結依貪污治罪條例提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

根本沒有少年房神！　顏炳立：房地產已不是「投資好選擇」

美農民淪最大苦主！3重經濟打擊「又遇政府關門」　秋收季難過

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

【鏟子超人中標潮】粉刺變「蜂窩性組織炎」 網勸：2種人別去

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

更多熱門

相關新聞

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼跟柯P不熟

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼跟柯P不熟

在京華城案涉犯收賄等罪嫌的台北市議員應曉薇，今（30日）以證人身分到台北地院出庭，自稱跟同案被告、時任台北市長柯文哲不熟，她同情京華城董事長陳玉坤哭著求助，所以代為轉達陳情，從沒施壓公務員，她的顧問吳順民是無辜捲入風波的路人甲，很遺憾檢方跟特定媒體在市府眾多PM中只提彭振聲，「不逼死他老婆才怪，太可惡了！」

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

台鹽綠能案陳啓昱自由29hrs又收押　原因曝

台鹽綠能案陳啓昱自由29hrs又收押　原因曝

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

涉綠能弊案陳啟昱600萬交保　高院發回更裁

涉綠能弊案陳啟昱600萬交保　高院發回更裁

關鍵字：

郭信良綠能弊案900萬貪污起訴

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面