年薪700萬女副總遭軍人老公背叛　用餐勾上闆娘滾床長達22個月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名王姓女子控訴丈夫林男自108年間在屏東某部隊服役時，與餐廳魏姓女負責人交往，多次發生性行為，嚴重破壞家庭。王女憤而提告求償100 萬元慰撫金。魏女則辯稱起初不知對方已婚，並主張已超過兩年請求權時效。屏東地方法審理，判決魏女賠償50萬元，可上訴；而判決書也揭露原告擔任證券投信公司副總，年薪逾700萬元，相當高薪。

王姓女子主張，她與林男於民國101年結婚，育有兩子，婚姻關係迄今仍持續。林男於108年至109年間在屏東某部隊服役期間，因前往餐廳用餐而結識魏姓女負責人。自當年10月起，兩人開始發展不正常男女交往，多次發生性行為，即使林男於109年6月調任北部，雙方仍維持聯繫直至110年8月。王女認為魏女明知林男已婚仍介入，嚴重侵害其配偶權，遂提告求償100萬元慰撫金。

魏女辯稱，兩人剛開始交往時，她並不知林男已婚，直至109年7月5日林男親口告知後，便立刻停止往來；反而是林男持續主動要求復合，直到111年4月後才完全斷聯。魏女主張既然她不知道林男已有家庭，並無故意侵害他人配偶權，不構成重要情節。此外，魏女認為王女早在109年7月5日翻看林男手機時，即已知悉雙方關係，但王女直到113年10月提告，已超過兩年時效，應不受理。

法院審酌相關簡訊內容後認為，該日林男雖向魏女傳訊提醒「小心陌生電話」等字句，但內容並不足以證明王女已明確知悉魏女為何人、兩人之間有不正當關係，更不足以認定王女於當時即知道誰是侵權行為的加害人。而王女提出自己是到113年8月20日收到魏女委任律師向林男催討600萬元的訊息後，才得知魏女身分與侵權事實，法院認為此說較可信。魏女則無法提出相反證據，故其「請求權已逾時效」的抗辯不被採納。

法院審理認為，第三者若明知交往對象已婚，仍與之發展親密關係，即構成對原配婚姻生活之嚴重侵害，依法應負侵權責任。經查，魏女在得知林男已婚後，仍持續發生不當往來，時間長達數月，其行為已對王女的婚姻與家庭幸福造成實質破壞，情節重大。

在慰撫金金額方面，法院參考雙方身分、資力與侵害程度。王女任職某公司副總，年薪逾700萬元，名下仍有房地產；魏女則與弟弟共同經營餐廳，也擁有多筆房地。考量整體情狀後，法院認為王女請求的100萬元過高，最終裁定應以50萬元較為適當。全案可上訴。