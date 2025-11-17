必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

▲必勝客「和風章魚燒比薩」。（圖／取自必勝客官網）

記者黃士原／台北報導

繼「韓式泡菜燒肉比薩」、「海鮮比薩」後，今天必勝客官方FB再公告，章魚燒將「卸下原本的職務，去好好休息沉澱。」不少粉絲擔心這個口味將停賣，留言：「找不到吃必勝客的理由」；也有人說：「一定會加料重磅回歸」。

必勝客日前才宣布停賣「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」，今天再公告章魚燒口味「將卸下原本的職務」，消息令傳許多粉絲驚訝，直說「找不到吃必勝客的理由」、「我們一家人只愛章魚燒」、「必勝客你真的決定好了嗎」、「不！我最愛的章魚燒」、「沒有章魚燒就沒有吃比薩的動力了」。

必勝客「和風章魚燒比薩」除了鮮甜章魚、魷魚，還有甜不辣、青椒、洋蔥、莫札瑞拉起司、芝麻、柴魚、海苔等配料，再淋上照燒醬及沙拉醬，不只小朋友喜愛，也很受大朋友的青睞。

必勝客早上才宣布停賣「章魚燒比薩」，競爭對手達美樂馬上就推出外帶優惠，日式章魚燒大披薩5折，小披薩最低159元。

▲必勝客臉書貼文指章魚燒要「卸下原本的職務」。（圖／翻攝自必勝客臉書）



▲在必勝客章魚燒宣告要卸下職務後，達美樂就推出日式章魚燒大披薩外帶5折。（圖／翻攝自達美樂臉書）