民生消費

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

▲▼21風味館（21PLUS）。（圖／業者提供）

▲速食店周末限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食連鎖品牌21風味館今（1日）有6大優惠，最低66折起。另外，達美樂大披薩買1送1，必勝客則推「單點大比薩半價」。《ETtoday新聞雲》以下整理速食店周末限定優惠，供讀者參考

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂周末限定外送外帶大披薩買1送1。

●21風味館（21PLUS）
21風味館品牌日今日限時登場，有6大優惠包括「21香草烤雞特價369元」、「21香草烤半雞特價189元」、「香草烤雞腿特價89元 」、「香草烤雞腿（2隻）特價170元」、「香脆炸雞2塊特價115元」、「香脆炸雞桶（5塊炸雞）特價288元」，較原價最低66折，提醒21TOGO、美食外送平台不適用此優惠。 

●達美樂
達美樂本周末祭出「外送／外帶大披薩買1送1」，一共有33種口味可選擇，包括經典四喜、增量起司餅、道地美國等，還有金鑽夏威夷、秘醬嫩牛燒肉，最低只要550元就能吃到2個大披薩，提醒部分品項須加價，於官網輸入優惠碼「252262」即享優惠。

●必勝客
必勝客本周末有「單點大比薩半價」優惠，一共9種口味任選，包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低277元即可吃到大比薩1個。

