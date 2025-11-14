必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

▲必勝客光復餐廳店明日重新開幕。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

必勝客歡樂吧去年底連關2家，全台僅剩「光復餐廳店」，門市進行整修後確定將於明（15）日重新開幕，除了全新裝潢外，更提供生啤加價無限暢飲。價格部分，成人平日、假日吃到飽調漲30元，6至12歲兒童收費則調降100元。

必勝客光復餐廳店為全台唯一歡樂吧吃到飽門市，之前進行了3周整修期。業者今日於臉書粉專宣布，將於明日重新開幕，店內以全新美式現代風格裝潢，除了提供原有的現做比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點、沙拉等吃到飽食材，還有全新台灣啤酒生啤無限暢飲，只要加價199元。

必勝客歡樂吧收費也進行調整，成人平日479元、假日含例假日529元，相較原本449元、499元價格皆調漲30元；兒童收費6至12歲從279元改為179元，調降100元，提醒以上價格需多收10%服務費。

▲德克士板橋新埔門市。（圖／業者提供）

另外，經營11年的「德克士脆皮炸雞」板橋南雅門市今年10月因租約到期熄燈，業者看中捷運新埔站人流商機，本月開出全新「新埔門市」，提供更加明亮的用餐空間，滿足上班族、家庭客群用餐需求。

歡慶新店開幕，新埔門市即日起至16日祭出「開幕限定炸雞套餐」，內含咔滋脆皮炸雞1塊+紫金QQ球1份+檸檬Light1杯，現打69折只要128元；11月17日至12月3日還有「6塊炸雞桶餐特價288元」、「單筆滿288元送香酥脆雞堡0元兌換券1張」。