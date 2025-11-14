　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

▲▼必勝客歡樂吧。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

▲必勝客光復餐廳店明日重新開幕。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

必勝客歡樂吧去年底連關2家，全台僅剩「光復餐廳店」，門市進行整修後確定將於明（15）日重新開幕，除了全新裝潢外，更提供生啤加價無限暢飲。價格部分，成人平日、假日吃到飽調漲30元，6至12歲兒童收費則調降100元。

必勝客光復餐廳店為全台唯一歡樂吧吃到飽門市，之前進行了3周整修期。業者今日於臉書粉專宣布，將於明日重新開幕，店內以全新美式現代風格裝潢，除了提供原有的現做比薩、義大利麵、烤雞、副食、甜點、沙拉等吃到飽食材，還有全新台灣啤酒生啤無限暢飲，只要加價199元。

必勝客歡樂吧收費也進行調整，成人平日479元、假日含例假日529元，相較原本449元、499元價格皆調漲30元；兒童收費6至12歲從279元改為179元，調降100元，提醒以上價格需多收10%服務費。

▲▼德克士板橋新埔門市。（圖／業者提供）

▲德克士板橋新埔門市。（圖／業者提供）

另外，經營11年的「德克士脆皮炸雞」板橋南雅門市今年10月因租約到期熄燈，業者看中捷運新埔站人流商機，本月開出全新「新埔門市」，提供更加明亮的用餐空間，滿足上班族、家庭客群用餐需求。

歡慶新店開幕，新埔門市即日起至16日祭出「開幕限定炸雞套餐」，內含咔滋脆皮炸雞1塊+紫金QQ球1份+檸檬Light1杯，現打69折只要128元；11月17日至12月3日還有「6塊炸雞桶餐特價288元」、「單筆滿288元送香酥脆雞堡0元兌換券1張」。

【你可能也想看】

►爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11推「大亨堡隱藏吃法」加可樂果　全家聯名稻町家咖哩新品開賣

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

【廣編】全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱　限量「創世者皇者雪莉」再創稀世逸品

【廣編】AQUOS sense10智慧手機首登場　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

【廣編】和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　全新門牌掃描辨識功能上線

漢堡王「捲捲德腸堡」年末回歸　繼光香香雞推聯名追劇餐

超商門市引進AI追蹤「拿了就走」秒結帳　購物、取貨都免等店員

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

迷你外帶杯喝完還能變潮流小物！星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

7-11推「大亨堡隱藏吃法」加可樂果　全家聯名稻町家咖哩新品開賣

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

【廣編】全台首創赫雷斯雪莉桶熟成金門高粱　限量「創世者皇者雪莉」再創稀世逸品

【廣編】AQUOS sense10智慧手機首登場　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

【廣編】和泰yoxi車隊再奪「金輪獎特優」最高榮譽　全新門牌掃描辨識功能上線

漢堡王「捲捲德腸堡」年末回歸　繼光香香雞推聯名追劇餐

超商門市引進AI追蹤「拿了就走」秒結帳　購物、取貨都免等店員

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

迷你外帶杯喝完還能變潮流小物！星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

寇乃馨親夫妻明算帳！　「3小時2100萬」跟黃國倫共創金流

伊能靜「聽兒子真情告白」淚崩：沒給完整家庭，但愛只會更多

黑豹旗／從領先被逆轉到延長再翻盤　成功商水氣走中山工商闖16強

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

巴黎街頭偶遇鄭芯恩！網友驚呼：「超美」竟是她為思薇爾拍大片

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

季報財報利多助攻　償債能力提升非投等債迎布局良機

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

消費熱門新聞

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

三商炸雞開賣墨西哥醬辣雞腿　限時買1送2

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

7-11新門市「拿了就走」結帳、取貨都免等店員

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

木村拓哉戴黑框現身異世界！

漢堡王捲捲德腸堡系列年末回歸

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

限今天！全家咖啡「買6送6」

Popeyes「松露炸雞薯條」冬季限定上市

AQUOS sense10智慧手機　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

更多熱門

相關新聞

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

繼汐止遠雄店後，日式拉麵品牌「樂麵屋」宣布11月17日進駐大直美麗華百樂園，開幕當天祭出拉麵配料1元加購優惠，11月19日前姓名中有「樂麵屋美麗華」任一同音字，即可用5折加購原味豚骨拉麵。

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

東京三明治名店「Ginza Sand」11/20快閃晶華

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店開幕

六扇門北市3號店12月試營運

六扇門北市3號店12月試營運

漢堡王捲捲德腸堡系列年末回歸

漢堡王捲捲德腸堡系列年末回歸

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客歡樂吧德克士脆皮炸雞漲價

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面