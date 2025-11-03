達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

▲達美樂「家有喜事」宣布迎來重量級新成員。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂上周公告「家有喜事」引發熱烈討論，今（3）天重量級成員揭曉，是全新「海龍王」與「肉魔王」四喜大披薩，一次就能吃到4種人氣口味，即日起正式上市；漢堡王本月則推出法式芥末豬排堡與洋蔥圈蔬菜堡2款新口味。

▲▼「海龍王四喜大披薩」、「肉魔王四喜大披薩」各集結4款人氣口味。

達美樂四喜系列推出全新2款披薩，海龍王四喜大披薩集結極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒與照燒花枝共4款海鮮口味；肉魔王四喜大披薩則搭配極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉與道地美國等款式，即日起限時上市，限時嚐鮮價399元。

為歡慶新品上市，四喜系列披薩包括經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜外帶半價，最低299元；同步推出2款限定套餐，四喜王者套餐內含四喜大披薩1個+香烤雞條15個+蝴蝶酥8個+1.25L大可樂售價666元；四喜饗樂套餐內含四喜小披薩2個+1.25L大可樂售價555元，披薩限海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜口味。

▲漢堡王本月推出2款新漢堡。

漢堡王本月則推出2款全新漢堡，法式芥末豬排堡以厚切炸豬排搭配酸甜法式芥末醬，再鋪上鮮脆洋蔥、爽口生菜增添口感，單點104元、套餐149元，11月4日起開賣。

洋蔥圈蔬菜堡以澎湃生菜、番茄結合烤肉醬、美乃滋雙重口味，再堆疊酥炸洋蔥圈、鹹香起士片，滿足鍋邊素食者需求，單點59元、套餐99元，11月6日接力上市。