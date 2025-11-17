　
地方 地方焦點

媽祖遶境進下營！消防隊進駐廟口宣導防火　爆竹安全成焦點

記者林東良／台南報導

北港媽祖南巡遶境盛事十天不停歇，今年自嘉義鹿草啟程，沿線穿越台南多處廟宇，吸引將近萬名信眾共同參與，為配合媽祖行經下營上帝廟，台南市消防局第二大隊下營分隊於現場設置消防宣導攤位，藉由宗教活動的人潮與熱度，加強宣導防火、防災與居家安全觀念，盼在廟會熱鬧中提升民眾防災意識，一起守護地方平安。

消防人員在攤位上向前來參香的信眾說明爆竹煙火安全及住宅用火災警報器的重要性，提醒民眾廟會期間燃放炮竹或焚燒香紙，務必選購具合法認證標章的產品，並挑選安全空曠地點施放，遠離建築物、汽機車及易燃物，保持安全距離，避免火花飛濺釀災。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲相當重視民俗文化傳承，而守護市民生命財產安全更是市府責任。家中孩童如欲燃放爆竹煙火，家長務必全程陪同，避免手持燃放或朝向人群拋擲，以免造成意外，「消防安全必須從家庭做起」。

第二大隊大隊長王騰毅指出，透過在地宗教活動推廣防災，是最貼近民眾的方式。不少廟方已改用爆竹音效取代實際施放炮竹，既安全又環保，也不減節慶氣氛。他盼信眾在祈求媽祖庇祐的同時，也能落實消防觀念，讓信仰與防災同行，平安喜樂到全年。

