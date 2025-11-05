快訊／南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭南方澳進安宮今（5）日清晨驚傳重大竊案，長年保佑漁民及當地民眾的珊瑚媽祖，身上的金項鍊與珊瑚飾品被竊賊侵入偷光，廟方估計損失高達上千萬元，信徒更說損失可能逾3千萬。警方獲報後已掌握犯嫌身分，其行竊後搭乘計程車沿北宜公路往北竄逃，正全力追緝中。

▲竊賊將珊瑚媽祖身上價值上萬元的金項鍊與珊瑚飾品搜刮一空。（圖／翻攝自Facebook／南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖 ）

進安宮是宜蘭重要廟宇，監視畫面顯示，竊賊今日凌晨零時許穿黑衣、蒙面，疑似破壞三樓空氣窗潛入，隨後逕直前往二樓大殿、翻過護欄，將珊瑚媽祖身上的五鳳冠帽頂級深桃紅珊瑚珠120克拉2顆、兩側鱉頭金鎖、桃紅寶石珊瑚串、披肩下的四時如意珊瑚珠串等搜刮一空，初估市值高達上千萬元。

▲竊賊準備離開時疑似觸動保全系統，嚇得從二樓後門逃逸。（圖／翻攝自Facebook／南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖 ）

竊賊全程約停留50分鐘，犯案後準備離開時疑似觸動保全系統，警鈴大作，竊賊嚇得從二樓後門逃逸，廟方表示，此次遭竊財物總價值高達上千萬元，損失慘重，目前警方已掌握犯嫌身分，據悉其行竊後搭乘計程車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，警方正全力追緝中。