館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬：根本恐嚇集團

記者趙蔡州／綜合報導

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，指控他涉及職場性騷擾、投資黑幕等多項問題。對此，館長16日再次反駁指控，並指責3人滿嘴謊話，還說3人欠他錢，甚至連車都是他出錢買的，並公開李慶元借錢的對話紀錄截圖。

館長16日在直播中表示，砲轟這3人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，有時候是情勒，後面就直接恐嚇，他原本覺得可以認識交朋友是緣分，沒想到對方越後面越誇張，「這3個人一個月在公司的開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，裡面總計有5輛車，吃的喝的都要我付，然後5輛車裡面還有保時捷和奧迪，就說指控我性騷擾那個，現場是開奧迪」。

▲館長曬出李慶元借錢的對話紀錄。（圖／翻攝自館長直播）

館長說，他之前沒有第一時間出來反駁，就是想看這些人究竟要講什麼，結果造假造到天上去，至於為什麼對方要被爆料他，他解釋起因是2、3個月前的一個事件，當時對方要買車，他說他沒有辦法幫忙買，後來對方說要領薪水，他也說這個要改，「結果就不爽了，於是在7號就來恐嚇……（李慶元）7號恐嚇我完了，8號再打電話給我要借100萬元，同時也繼續恐嚇我。」

館長指出，由於公司出款要簽名，他因此請會計聯繫李慶元，請對方到公司簽名，代表這筆錢是對方拿走了，結果李慶元不願意簽名，反而還繼續恐嚇他，「恐嚇的範例呢，差不多都是那種以前怎麼樣、你叫我怎麼樣，屁，這3個人整天好吃懶做，老是在兄弟情兄弟情」、「他們已經從公司拿走了幾千萬元，我公司再這樣被他們吸血，我要怎麼經營下去」。

館長接著更公開了他跟李慶元的對話紀錄，包含李慶元不滿為何會計會要求他到公司簽名，以及聲稱收到館長匯的錢等，這種情況已經要幾次了，只是這次剛好有留證據，「他們3個都一樣，就一通電話來要跟我借東借西、拿東拿西，要車要錢，3人都一樣，只是我沒有這麼卑鄙，我不會錄音，也不會留證據」。

館長透露，他16日有請律師去找李慶元，告訴對方借的錢有匯款記錄，如果不還錢就是上法院處理，還喊話網友之後可以到李慶元的直播上詢問是否有這些證據，「我這些東西都留了好幾天了，我就是看你們在搞啥，你們繼續講啊，繼續捏造證據啊……這個就是一個恐嚇集團，吸了我好幾年的血，幾千萬唉，他們3人這樣子弄，我終於受不了了，不行嗎！」