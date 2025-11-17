　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「當爹養12年」　館長揭下一步：你們三個夠了沒？

（圖／翻攝自館長直播）

▲館長再次直播反擊所有指控。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者陳俊宏／台北報導

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉，指控性騷擾及不當行為。對此，館長再次否認所有指控，「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」他強調，「我做人不只是講義氣，我簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了。」

館長在周日晚間直播提到，「你們三個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了。」

館長說，「但是你今天要摧毀我的家庭，我老婆一定很難過，我也很難過，所有人都在笑我傻。」

館長表示，「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！你有任何不滿，歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國大陸都講法律。麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們三個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」

館長砲轟這3人滿嘴謊話，有時是情勒，後面就直接恐嚇，他原本覺得可以認識交朋友是緣分，沒想到對方越後面越誇張，「這3個人一個人一個月在公司開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆小孩都來我家領薪水，裡面總計有5輛車，吃的喝的都要我付，然後5輛車裡面還有保時捷和奧迪，就說指控我性騷擾那個，現在是開奧迪」。

館長直呼三人是恐嚇集團，「吸了我好幾年的血，幾千萬欸，他們三個人這樣子弄…我公司再這樣被他們吸血，我怎麼做得下去」、「沒錢就找陳之漢啊，我就提款機啊，這十幾年就是這樣啊，還敢PO什麼洨出來？」

「我做人不只是講義氣，我簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了！」館長感嘆，「後來我發現到一件真誠的事情，為了要錢，什麼都做得出來。」

11/14 全台詐欺最新數據

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因
館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬
連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下
美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

館長陳之漢

