麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

▲麥當勞奶昔大哥來了，韓國同款「紫色絨毛包」11月19日開賣。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

麥當勞的「奶昔大哥」呆萌模樣風靡全球，台灣麥當勞11月19日起將推出與韓國同款的「毛毛包」，以及台灣限定的「購物袋」。同時，自11月19日起，麥當勞奶昔也回來了，首先在12間指定餐廳試賣，有香草、草莓兩款風味。

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原奶昔大哥圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。11月19日起，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買（每人每筆消費限購4個），數量有限，售完為止。

▲奶昔大哥購物袋。（圖／麥當勞提供）

同時開賣還有台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，每個只要59元。

除了周邊商品，麥當勞奶昔也回來了，自11月19日上午10時30分起，於12間指定門市試賣，一次推出香草、草莓兩款口味，顧客可至官網查詢12間奶昔試賣餐廳資訊 (https://mcdtw.com/5/10/67)，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）購買，嘗鮮價單點69元/杯。

▲麥當勞奶昔也回來了，首波於12間指定門市試賣。（圖／麥當勞提供）

麥當勞奶昔採用全球一致的經典配方，為確保每一杯都能呈現最佳品質，採現點現做，每間門市每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以實際供應為準。每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。

麥當勞表示，奶昔首波將於12間餐廳試賣，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣地點，目前規劃明年將再有更多門市加入試賣行列。

▲肯德基推出超驚點優惠。（圖／業者提供）

肯德基11月18日起至12月1日推出「$49／$69超驚點」優惠，其中「$49超驚點」最低53折起，可享經典點心+飲品組合，推薦原味蛋撻+冰無糖綠茶，現省31元；4塊上校雞塊+七喜，現省33元；雙色轉轉QQ球+可樂則直接現省43元。

「$69超驚點」最低47折起，提供多款主餐組合，A區有咔啦脆雞、8塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡，B區則開放自由搭配雞汁飯、薯條、玉米濃湯、原味蛋撻、可樂，其中最超值優惠為「8塊上校雞塊+雞汁飯」，原價148元，現省79元，比買1送1更划算。