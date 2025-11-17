免稅努力買！日旅新制「2項確定上路」　達人曝：住京都變貴了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本在2026年將推行新制，試圖消弭觀光亂象。旅日達人林氏璧就整理出新制度時程表，把所有會影響旅客的變動一次講清楚。其中最重要的，就是11月起免稅制度大改版：購物不再當下免稅，改成「先付後退」，離境時經海關確認後才退回消費稅。此外，京都住宿稅、出國稅、簽證費、沖繩住宿稅等也都有調整可能。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，分享2026年日本旅遊新制度時程表，最重要的就是明年11月「免稅制度改為先付後退」。他指出，旅客購物時需先支付含稅價格，離境時在機場經海關確認後，才能退回消費稅。

同時免稅分類將簡化，會取消一般品／消耗品分類，不需要用特殊包裝，也取消消耗品的50萬日圓金額上限，讓他笑呼，「還有快一年，大家努力地買吧！」

他也再次分享多年心得，認為不需要把「免稅檢查」誇張想成要預留3～4小時，「因為多半只是抽查，不會真的詳細開行李箱受檢。」但若是大戶，尤其購買高價品，「我想是應該要提早到機場比較保險。」

接著他整理其他時間點的變動，包括3月起京都住宿稅大幅調升，最高每人每晚上限1萬日圓，成為全日本最高的住宿稅制。新方案將目前的3級稅額細分為5級，最高可徵收到1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

接著，4月則有簽證費調漲（尚未定案），雖然台灣免簽不受直接影響，但未來日本規劃的「電子旅行認證制度（JESTA）」可能會收費，「且實施日期應該是2028年。」

同月還有國際觀光旅客稅研議從1000日圓調高到3000日圓以上的新制（尚未定案），「出國稅可能也會變貴。」另外沖繩也規劃開徵住宿稅（尚未定案），以房價2%計算，每晚可能上看2000日圓。

最後，林氏璧補充，外界提到的雙價格制、景點人流管制、My Car規制等，他沒有列入原因是「這些並不是日本全國性政策，也不是2026年才開始。」最後他分析，這波政策多半是因應觀光公害而生，但若之後中國旅客大幅減少，日本整體旅遊風向是否又會改變、回頭拉攏其他國家旅客，「值得密切觀察，我想明年農曆年左右的旅客人數會是很重要的指標。」