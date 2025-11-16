被沈伯洋批全台水準最低立委　羅智強：嚇破膽的黑熊腦袋有洞？

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委羅智強今（16日）表示綠委沈伯洋打壓陸配，所以對反對民進黨立法院黨團所提的「中共譴責案」反對到底，然沈反嗆羅是全台灣水準最低的立委。對此，羅智強表示，這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，沈伯洋到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？

沈伯洋遭中共通緝，民進黨立法院黨團提案除譴責中共、朝野應共同捍衛台灣主權與民主自由外，政府應積極採取必要應處措施及防範作為，保障我國人民的基本權利與人身安全，而該案前天在立法院會上逕付二讀。但羅智強16日說，這2年在台灣打壓陸配最用力的民進黨立委就是沈伯洋，所以當他看到沈被中國大陸通緝，一點也不值得同情，「而我也要直接說，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，我直接表態：門都沒有，我絕對反對到底」。

對於羅智強的態度，沈伯洋反擊，台灣公務員本來就不能有中華民國以外的國籍，羅身為立委都搞不清楚，「真的不愧是全台灣水準最低的立法委員」，且引用錯誤紅媒報導，不只是水準差，可能連閱讀都有問題，而最可悲的是羅的價值觀，覺得只要你得罪中國大陸就是活該。沈還嗆，「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因」。

對此，羅智強開嗆，他拒絕保護沈伯洋，結果沈罵他沒水準，「我笑了」，就像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇到到處哭求，曾經被沈欺負的人要保護沈。這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？你先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在來求韓國瑜、羅智強保護你，會不會太可笑？」