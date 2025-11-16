　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT隔4天補PO谷立言、鄭麗文見面文　強調以和平方式處理兩岸分歧

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前（12日）在中央黨部與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，國民黨於會後以新聞稿方式公佈此一訊息。美國在台協會則是在4天後（16日）的下午，透過社群平台PO出照片，並重申美國對維護區域和平的堅定承諾，強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。

根據國民黨上周釋出的新聞稿內容，鄭麗文在會面中表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定；而谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

另外，國民黨也提到，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言在會中也誠摯邀請鄭麗文，於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

對此，美國在台協會則是在16日透過社群平台公佈谷立言與鄭麗文會面的照片。AIT表示，會中谷立言處長重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。

事實上，美國聯邦參議院日前才打破僵局，順利通過妥協撥款法案，聯邦眾議院則於本月13日通過該法案，美國總統川普則在白宮完成簽署，終於結束美國史上最長43天的政府停擺。美國在台協會（AIT）的臉書粉專才得以順利重啟，因此美國在台協會近日也在「補PO文」，谷立言與鄭麗文的會面就是一例，事隔4天後才正式公開雙方會面的照片。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳凰颱風水災「首例死亡」！女陳屍客廳
欠繳多年管理費！男索討電梯磁卡被拒　怒告管委會求償24萬被打
訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊
快訊／高雄吊車翻覆　當場壓死人
直擊／大巨蛋Day3有驚喜！SJ看傻：為何有特別待遇
李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT隔4天補PO谷立言、鄭麗文見面文　強調以和平方式處理兩岸分歧

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

羅智強嗆「黑熊嚇破膽」哭求保護　沈伯洋：笑死！找你們才危險

「請鄰兵以火力掩護我」要沒了？　陸軍：修訂單戰詞以符作戰實需

被沈伯洋批全台水準最低立委　羅智強：嚇破膽的黑熊腦袋有洞？

台日關係新時代！　林佳龍：「三鏈戰略」呼應日本對外政策

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

AIT隔4天補PO谷立言、鄭麗文見面文　強調以和平方式處理兩岸分歧

賴清德宣布：衛福部成立「兒童及家庭署」　守護兒童身心健康

羅智強嗆「黑熊嚇破膽」哭求保護　沈伯洋：笑死！找你們才危險

「請鄰兵以火力掩護我」要沒了？　陸軍：修訂單戰詞以符作戰實需

被沈伯洋批全台水準最低立委　羅智強：嚇破膽的黑熊腦袋有洞？

台日關係新時代！　林佳龍：「三鏈戰略」呼應日本對外政策

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

白營內參民調稱她「三腳督」才會贏　蘇巧慧當參考：面試官是新北市民

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

巨蛋6字頭買2房、建工4字頭買3房　怎麼選？新手爸媽掛網求解

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲婦家中發現溺斃身亡

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

蒙古2女來台潛九份當扒手！見遊覽車起火看熱鬧...遭警鎖定逮捕

驗屋亂象爆不停！內政部：市場自創超出法規　將研擬統一標準

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

西武持續緊追林安可！高層來台確認洽談　獅隊：最快明天公布

【7個月連9起】旅客拒下車失控攻擊、咆哮！　副站長「嘴角身體擦挫傷」台鐵：協助提告

政治熱門新聞

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

張善政：我嚇得戰戰兢兢

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

17架共機越中線　侵擾台灣周邊海空域

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

中國遭國際刑警組織打臉　律師：通緝沈伯洋根本無效

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆沒常識

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

更多熱門

相關新聞

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

打臉遭歐洲駐台機構封殺傳聞　鄭麗文會德國駐台處長交流政局

國民黨主席鄭麗文今（16日）表示，自己在國民黨中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

藍研修2026縣市長提名辦法　3月前談妥藍白合

藍研修2026縣市長提名辦法　3月前談妥藍白合

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

高市早苗「台灣有事論」　馬英九批躁進

高市早苗「台灣有事論」　馬英九批躁進

關鍵字：

台美交流區域和平兩岸關係AIT會談鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面