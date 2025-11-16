AIT隔4天補PO谷立言、鄭麗文見面文　強調以和平方式處理兩岸分歧

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前（12日）在中央黨部與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，國民黨於會後以新聞稿方式公佈此一訊息。美國在台協會則是在4天後（16日）的下午，透過社群平台PO出照片，並重申美國對維護區域和平的堅定承諾，強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。

根據國民黨上周釋出的新聞稿內容，鄭麗文在會面中表示，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定；而谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。

另外，國民黨也提到，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。谷立言在會中也誠摯邀請鄭麗文，於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

對此，美國在台協會則是在16日透過社群平台公佈谷立言與鄭麗文會面的照片。AIT表示，會中谷立言處長重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。

事實上，美國聯邦參議院日前才打破僵局，順利通過妥協撥款法案，聯邦眾議院則於本月13日通過該法案，美國總統川普則在白宮完成簽署，終於結束美國史上最長43天的政府停擺。美國在台協會（AIT）的臉書粉專才得以順利重啟，因此美國在台協會近日也在「補PO文」，谷立言與鄭麗文的會面就是一例，事隔4天後才正式公開雙方會面的照片。