民主剛果鈷礦場橋梁坍塌影片曝！　至少32死

Desabamento em mina no Congo mata ao menos 32 pessoas: uma ponte desabou na mina de Kalando, no sudeste da RDC, após pânico causado por tiros de soldados. A superlotação e a disputa entre garimpeiros ilegais e operadores legais agravam a tragédia. #Congo #Mineração pic.twitter.com/gNaswnGfzo — Cristiano de Souza (@CristianoSouza) November 16, 2025





記者張靖榕／綜合報導



非洲中部國家剛果民主共和國（DRC）東南部發生嚴重礦災。盧亞拉巴省（Lualaba）一名地方官員今（11）日表示，當地卡蘭多礦場（Kalando）昨發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難，搜救行動仍在持續。

▲民主剛果礦場坍塌。（圖／翻攝X）



法新社報導，盧亞拉巴省內政廳長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）指出，臨時搭建的橋梁於昨日突然坍塌，直接砸落在礦區一處積水區域。救難人員已尋獲32具遺體，但仍有可能有更多人受困，相關單位正在進一步搜尋。

剛果民主共和國為全球最大鈷生產國，產量占全球七成以上。鈷是電動車、筆記型電腦與手機電池的重要原料，需求量日益增加，使當地非法開採問題更加嚴重。估計全國有超過20萬名非法礦工投入鈷礦挖掘，環境惡劣、缺乏安全措施，事故頻傳。

地方當局表示，事發地點卡蘭多礦場位於省會柯威齊（Kolwezi）東南方約42公里處。由於近期豪雨不斷，並伴隨山崩風險，官方早已禁止進入該礦區，但非法礦工仍持續強行進入。

馬永德說，事發時礦工為穿越積水溝渠，急於通過簡易搭建的臨時橋梁，最終因超載不堪負荷而倒塌，釀成重大傷亡。他呼籲民眾遵守封閉措施，強調當局將持續加強執法與巡查，以避免類似事故再度發生。