別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

每個人心中或多或少都有在意、甚至害怕被評價的一面。那些最讓你受傷的話語，其實正好反映了「你最不希望被看成的模樣」。那麼，什麼樣的評價才是最刺痛你的呢？來透過日本網站的《TRILL》心理測驗，一起找出答案吧！

Q：這個圖形，你第一眼覺得像什麼？請憑直覺作答。

1、滑鼠

2、螢火蟲

3、圓形圖表

4、英文字母「T」

1、選「滑鼠」的人最害怕被說「工作能力差」

如果你覺得圖形像滑鼠，那麼最讓你受傷的評價就是「你工作不行」。即便別人沒直接說過，但像「動作慢」「不夠機靈」這類的批評，都足以讓你感到強烈挫折。

這樣的你，多半是自尊心高、做事很拚的人，希望被看見、被信任，因此一旦能力被否定，就會覺得難堪。

事實上，「工作不行」只是成長過程中的必經挑戰。真正困難的，是你的高自尊讓你不容易接受指正。試著允許自己偶爾不完美，學會適度依靠別人，你會更輕鬆。

2、選「螢火蟲」的人最害怕被說「很麻煩」

若你看成螢火蟲，最讓你難以接受的評價是「你很麻煩」。哪怕沒人當面說過，但被認為「玻璃心」「想太多」之類的感覺，會讓你受不了。

你平常其實很努力控制自己，不想太情緒化，也不想過度依賴別人，因為你希望被視為堅強、平等的存在。

因此「麻煩」這種評價，就像戳中你刻意隱藏的弱點，特別容易受傷。不過，與其一味壓抑，不如找到能接納真實你的朋友或伴侶，這樣才會真正安心。

3、選「圓形圖表」的人最害怕被說「心機重、個性差」

如果你看到的是圓形圖表，那麼你最在意的評價是「你人不好」。雖然別人不一定會直白說出來，但被懷疑「心機很重」「不單純」，會讓你非常難受。

你是那種從小就覺得「必須當個好人」的人，總想被大家喜歡，因此刻意不表現出負面情緒。

正因如此，被說「個性差」對你而言最難忍受。可是，人本來就有不同面向，不需要把自己壓得太緊。別再努力偽裝討好所有人，適度展現真實的自己，其實更自然。

4、選「字母T」的人最害怕被說「普通、沒特色」

若你看到的是字母T，那麼最令你受傷的評價就是「你只是量產型，沒什麼特別」。即便別人沒明說，被認為「很普通」「沒亮點」都會讓你難以忍受。

你很重視與眾不同，想讓人覺得你有個性、有趣，因此會刻意展現差異化的一面。

所以「普通」對你來說簡直是種羞辱。但其實，不需要刻意證明，每個人天生就是獨一無二的存在。能把你看成「普通」的人，只是還沒看到你真正的深度罷了。