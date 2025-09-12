早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

▲早餐不只是能量來源，也暗示著你勇氣的真正來源。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每天早上的餐桌上，你會先拿起什麼？早餐不只是一天的能量來源，也可能是你內心狀態的映照。透過日本網站《TRILL》的心理小測驗，一起來看看你的「勇氣」究竟是從哪裡湧現的吧！

Q：請直覺回答：你的早餐主角是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、香腸

2、烤魚

3、荷包蛋

4、納豆

選好了嗎？往下看解答！

選好了嗎？往下看解答！

選好了嗎？往下看解答！

1、選「香腸」的人勇氣來自「挑戰」

選擇香腸的你，屬於越戰越勇的類型。香腸的香氣與扎實口感，象徵著「衝勁」與「前進力」。

你通常樂於嘗試新環境與新的人脈，是那種「先行動再思考」的人。雖然速度快，但有時會因缺乏準備而感到慌亂。

其實，你內心仍希望在踏出第一步前獲得安全感。建議你先從小挑戰開始，邊準備邊行動，這樣能讓你在冒險時更加踏實。

2、選「烤魚」的人勇氣來自「安心的環境」

選擇烤魚的你，當身處於熟悉與信任的環境時，最能展現勇氣。烤魚帶來的溫暖與安定，反映出你重視「安心感」與「穩定性」。

你需要穩固的人際關係與安全基地，才能鼓起勇氣前進。雖然你心裡想挑戰，但遇到陌生環境時容易裹足不前。

給自己的建議是：別急著看太遠，先專注於打造「讓自己安心的環境」，自然就能激發你獨有的勇氣。

3、選「荷包蛋」的人勇氣來自「堅持自我」

選擇荷包蛋的你，勇氣來自於捍衛自己的堅持。荷包蛋雖然簡單，卻因熟度與調味不同，能展現各種風格，象徵著「自我表達」與「獨特品味」。

你做事往往有自己的步調與價值觀，這讓你更有動力。不過，有時過度堅持可能導致與他人不合拍，甚至因在意別人的眼光而猶豫不前。

記住，堅持核心價值的同時，方法上保持彈性，就能更自在地展現你的勇氣。

4、選「納豆」的人勇氣來自「努力的累積」

選擇納豆的你，勇氣來自於日積月累的努力。納豆需要時間發酵，象徵著「堅持」與「耐心」。

你屬於腳踏實地的型態，擅長透過穩定努力逐步累積成果。但在需要快速改變或立即見效時，你可能會感到不安與壓力。

請相信，你過去的累積就是最大的底氣。當面對新挑戰時，這份持續不斷的努力，會成為你最堅強的後盾，推動你勇敢前行。