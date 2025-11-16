　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

▲食藥署示警，「冷凍不等於永久保存」。（示意圖／pixabay）

▲食藥署示警，「冷凍不等於永久保存」。（示意圖／pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

隨著冷凍宅配、生鮮網購盛行，許多家庭冰箱常囤滿冷凍食品，但食藥署示警，「冷凍不等於永久保存」，若保存或解凍方式不當，依然可能造成風味劣變甚至食安風險。尤其家用冷凍庫溫度不穩、過度囤貨、忽略效期等問題，都讓冷凍食品暗藏腐敗危機。

食藥署指出，民眾最常犯下4大錯誤，包括「忽略有效日期、家用冷凍庫溫度不穩、拆封未密封、囤貨過量」。即使在標準冷凍環境零下18°C下，酵素反應與脂肪氧化仍會進行，食品仍會逐漸劣變；更何況一般家庭冷凍庫往往達不到標準溫度，開關頻繁、塞滿食物，更會加速品質下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

除了保存，解凍更是關鍵。食藥署提醒，食品落在7°C至60°C的「危險溫度帶」時，細菌繁殖速度極快。若將冷凍食品放在室溫解凍、用熱水沖或反覆冷凍與解凍，都可能讓病原菌大量生長，提高食物中毒風險。建議以冷藏、流水或微波等方式解凍，並在解凍後立即烹煮。

食藥署也提醒，收到冷凍宅配後應優先檢查包裝是否破損、是否維持結凍，並按照「先進先出」原則分門別類放入冰箱，生熟食分層保存、使用密封容器可避免交叉污染。若食物出現真空包裝膨脹、異味、變色、黏滑、冰晶異常增多等徵兆，代表可能已經變質，不應再食用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒婚前收入全上繳　董座父為三兒找對象：婚後本利歸還再送房

北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

冷空氣「5支觸鬚」南送！北台灣先降溫15℃濕又凍　最冷時刻出爐

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

發雞排放鳥！他匿名道歉「不是台大大氣系學生」　貼文被疑造假

堰塞湖溢流重創明利村！縣府動員24重機具狂挖　一天清淤2000噸

小吃攤「紅色綁繩」真名曝光！麵攤老闆揭曉身世之謎

日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗！

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

A柱死角害命！老婦遭車「吸入」輾斃　女兒10公尺外崩潰：我媽走了

兒婚前收入全上繳　董座父為三兒找對象：婚後本利歸還再送房

北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

冷空氣「5支觸鬚」南送！北台灣先降溫15℃濕又凍　最冷時刻出爐

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

發雞排放鳥！他匿名道歉「不是台大大氣系學生」　貼文被疑造假

堰塞湖溢流重創明利村！縣府動員24重機具狂挖　一天清淤2000噸

小吃攤「紅色綁繩」真名曝光！麵攤老闆揭曉身世之謎

日本流感大流行！醫示警「8類族群」易變重症：不是病毒變強

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗！

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

親子旅遊新選擇！帶孩子輕鬆玩轉新南威爾士州

深度旅遊推薦：在新南威爾士州　用腳步讀懂一座城市的靈魂

探索新南威爾士州！從世界地標到海岸藝術、藍色山脈與海豚之都一次看

【永遠的祕密】女生網路上的年齡...過了24就凍齡！

相關新聞

管制蛋場賣毒蛋到台中　3240斤全下肚

管制蛋場賣毒蛋到台中　3240斤全下肚

台中市食安處在接獲彰化縣衛生局通報「文雅畜牧場」蛋品檢出禁藥芬普尼後，立即啟動預防性下架機制，要求市內四家販售相關來源蛋品的業者全面下架回收。10日從梧棲區龍忠蛋行販售的200籃裝蛋驗出含有芬普尼代謝物，其中162籃、3240斤的雞蛋，已售出給散客及35家餐飲業者，而且全都吃掉了。

畜牧場管制中賣毒蛋　動防所：全數銷毀

畜牧場管制中賣毒蛋　動防所：全數銷毀

4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良：縣府要查明究責

4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良：縣府要查明究責

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥蟲

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥蟲

芬普尼蛋疑飼主違法用藥　食藥署：違規蛋一顆都不准出場

芬普尼蛋疑飼主違法用藥　食藥署：違規蛋一顆都不准出場

關鍵字：

標籤:冷凍食品保存技巧食藥署食安風險解凍方法

讀者迴響

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面