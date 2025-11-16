放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

▲食藥署示警，「冷凍不等於永久保存」。（示意圖／pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

隨著冷凍宅配、生鮮網購盛行，許多家庭冰箱常囤滿冷凍食品，但食藥署示警，「冷凍不等於永久保存」，若保存或解凍方式不當，依然可能造成風味劣變甚至食安風險。尤其家用冷凍庫溫度不穩、過度囤貨、忽略效期等問題，都讓冷凍食品暗藏腐敗危機。

食藥署指出，民眾最常犯下4大錯誤，包括「忽略有效日期、家用冷凍庫溫度不穩、拆封未密封、囤貨過量」。即使在標準冷凍環境零下18°C下，酵素反應與脂肪氧化仍會進行，食品仍會逐漸劣變；更何況一般家庭冷凍庫往往達不到標準溫度，開關頻繁、塞滿食物，更會加速品質下降。

除了保存，解凍更是關鍵。食藥署提醒，食品落在7°C至60°C的「危險溫度帶」時，細菌繁殖速度極快。若將冷凍食品放在室溫解凍、用熱水沖或反覆冷凍與解凍，都可能讓病原菌大量生長，提高食物中毒風險。建議以冷藏、流水或微波等方式解凍，並在解凍後立即烹煮。

食藥署也提醒，收到冷凍宅配後應優先檢查包裝是否破損、是否維持結凍，並按照「先進先出」原則分門別類放入冰箱，生熟食分層保存、使用密封容器可避免交叉污染。若食物出現真空包裝膨脹、異味、變色、黏滑、冰晶異常增多等徵兆，代表可能已經變質，不應再食用。