蛋場被管制仍賣毒蛋到台中！流向曝光　3240斤已被民眾吃下肚

▲台中市食安處查出200籃蛋含有芬普尼代謝物，卻只下架回收38籃。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市食安處在接獲彰化縣衛生局通報「文雅畜牧場」蛋品檢出禁藥芬普尼後，立即啟動預防性下架機制，要求市內四家販售相關來源蛋品的業者全面下架回收。10日從梧棲區龍忠蛋行販售的200籃裝蛋驗出含有芬普尼代謝物，其中162籃、3240斤的雞蛋，已售出給散客及35家餐飲業者，而且全都吃掉了。

台中市食安處10日前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現該業者9日自文雅畜牧場進貨的籃蛋有疑慮，當場啟動抽驗程序。檢驗結果於14日晚間出爐，證實籃蛋中含有芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05 ppm，超過殘留容許量的0.01 ppm。龍忠蛋行此次進貨共200籃（約4000台斤），目前僅下架回收38籃(760台斤)，其餘162籃、3240斤都已售出給散客及35家餐飲業者，而且已全數用完。

為釐清是否有其他流向，食安處連夜通報彰化縣政府協助查明來源與是否涉及違規販售。食安處強調，將持續滾動式抽驗市售蛋品，密切掌握中央通報資訊，同時要求業者落實進貨來源查核及批次紀錄，積極配合下架回收作業。市府也呼籲產業端提高自主管理，以共同維護市民的食用安全。