文雅畜牧場被管制！照賣4萬芬普妮毒蛋　彰化動防所下令全數銷毀

記者唐詠絮、葉品辰／台中、彰化報導

全台關注的「芬普尼毒雞蛋」風暴再度延燒！彰化文雅畜牧場在被列為移動管制場後，竟仍於11月9日違規販售4萬顆雞蛋至台中市龍忠蛋行。台中市食安處10日到場抽驗，檢出芬普尼代謝物含量達0.05ppm，超出法定標準0.01ppm 5倍，消息15日由食藥署公布後再度引發民眾譁然，食藥署更以「一顆也不能出場」。

對於該場仍有雞蛋非法流出 ，彰化縣動防更明確表示，「封存在場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中」。

食藥署說明，文雅畜牧場自11月5日起即進入移動管制，卻仍偷賣200箱、共4萬顆雞蛋流入市面，嚴重違規，嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。台中食安處在10日稽查當下已要求龍忠蛋行立即下架、回收並停止販售來源自該場的所有雞蛋，目前未售出的數量已全數退回。另經查驗，這批問題雞蛋的保鮮日期為11月26日，屬於牧場11月6日的生產批次，明確落在移動管制期間。

彰化縣動防所也指出，場內封存的蛋品依法必須全數銷毀，全案已移送檢調追究相關責任。食藥署強調，早在11月4日已要求10縣市衛生局全面追查不合格蛋品，將持續強化後市場監測，嚴防不合格雞蛋再度流入市面，並重申「食安零容忍」，會全力維護國人健康。