新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

記者閔文昱／綜合報導

新北市新店昨天（15日）下午發生一起離奇的2死車禍。34歲徐姓男子騎機車行經大豐國小前，與86歲騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞。事故後，徐男仍保持清醒，甚至自行撥打電話叫救護車、步入耕莘醫院急診，沒想到短短數十分鐘內狀況急轉直下，最終搶救無效身亡；劉翁則因頭部重創，同樣宣告不治。確切死因仍待檢警相驗釐清。

根據《自由時報》，耕莘醫院表示，兩名傷者於下午3點多陸續送抵急診。86歲劉翁在3點17分抵院時已生命垂危，院方立即啟動創傷小組搶救，但仍於晚間7點52分不幸過世。至於34歲徐男，於3點31分自行步入急診看診，當時僅見手肘、頭部擦挫傷，看似意識清醒，直到3點55分檢查時突然意識改變，醫療團隊立即展開急救，仍在傍晚6點03分宣告不治。

▲新店死亡車禍，騎士意識清楚自行報警、就醫，沒想到在急診室昏迷。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

據了解，徐男到院後一度表示要拿午餐，甚至自行填寫資料，外觀看起來並無明顯重傷。醫界推估，他雖能走進急診室，但仍可能出現未即時顯現的體內損傷，例如主動脈剝離、創傷性大血管破裂或心肌梗塞等隱性致命情況；真正死因仍有待解剖才能確定。

徐男父親今（16）日受訪時悲痛表示，兒子從小身體壯實、平常有運動習慣，「壯得跟牛一樣」，到院時也明明意識清楚，完全無法理解為何會在短短兩小時內離世。他更透露，看過監視器後認為肇事關鍵出在劉翁突然衝出，「我兒子是正常騎，根本來不及閃」，盼警方釐清事故責任，還原真相。

警方目前持續調查車禍肇因，並待檢警解剖報告釐清徐男離奇死亡的真正原因。