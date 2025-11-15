快訊／新店死亡車禍！機車騎士搶救不治、腳踏車翁昏迷

▲新店發生死亡車禍，機車騎士搶救不治、腳踏車老翁傷重昏迷。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區大豐國小前15日發生嚴重車禍，22歲徐姓男子騎車行經民族路一帶時，與騎腳踏車86歲劉姓老翁發生碰撞，事件導致徐男不治身亡、劉姓老翁傷重昏迷。詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

22歲徐姓機車騎士與86歲劉姓腳踏車騎士於民族路前發生碰撞，造成兩人受傷，其中機車騎士經搶救後仍於傍晚宣告不治。據警方調查，事故發生於15時04分，徐男當時沿民族路往中正路方向行駛，行經路段時與自右側路旁起步的劉男腳踏車碰撞。警員到場後進行酒測，雙方均為0.00mg／L。

根據院方說法，徐男因手肘及頭部重創陷入昏迷，經全力急救仍於18時03分不治。劉男則因頭部受傷，目前仍在加護病房治療。

據了解，事故發生以後，劉男原先意識清醒，不但親自報案，還簽名告知要自行就醫。怎料在等候看診時狀況急轉直下，突然昏迷過去，經過搶救仍不治身亡。

警方初步研判，劉男起步時疑似未注意來車，徐男則可能有超速情形，詳細肇因仍需進一步釐清。警方呼籲，民眾行經巷口及道路交會處務必留意周遭車況，並保持安全車速，避免事故發生。