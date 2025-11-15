高市警局推《停車再開》宣導影片　警：幾秒之差決定你的安全

▲▼高雄市交通警察大隊推出了一部《停車再開》交通安全宣導影片，提醒市民朋友，行經路口時確實執行「停車再開」，是避免交通事故、決定能否安全回家的關鍵。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局交通警察大隊近期推出了一部《停車再開》交通安全宣導影片，旨在提醒市民朋友，行經路口時確實執行「停車再開」這短短幾秒的動作，是避免交通事故、決定能否安全回家的關鍵。

為了讓宣導更具說服力與警示作用，這次的影片內容特別結合了真實的車禍影像，並由員警親身參與演出，透過真實案例呈現駕駛人常見的錯誤觀念與潛在的危險行為。交通警察大隊大隊長黃元民也在影片中親自出鏡，提醒廣大駕駛人，當行經設有「停」字標誌、標線，或是閃光紅燈號誌的交岔路口時，務必遵守「停車再開」的原則。這要求駕駛人必須「完全停車」，並確實做到「左顧右盼」，在確認橫向幹道上沒有來車或行人後，才可以安全地繼續行駛通過路口，以有效降低事故發生的風險。

大隊長黃元民特別呼籲市民，正確地辨識與遵守交通標誌，是保障行車安全最基本且重要的功課。他強調，行經這些需要「停車再開」的交岔路口，如果未依照規定停讓，最高可能會被處以新臺幣一千八百元的罰鍰。黃大隊長語重心長地表示：「停一下，不只是停止，更是為了更安全地前行。」

他提醒所有用路人，只要願意多停一秒、多看一眼，就能為自己與他人的安全多添一份保障，避免任何可能發生的憾事。高雄市警局期盼市民朋友能夠共同遵守「停車再開」的規定，攜手守護彼此的交通平安。