LINE普發現金地圖上線！　一鍵全台ATM領現據點秒查

▲普發一萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者張靖榕／綜合報導

全民普發1萬元現金將於17日開放ATM領取，為便利民眾就近取款，LINE宣布推出「普發現金ATM查找地圖」，整合數位發展部公開資料，只要開啟LINE，一鍵即可查找全台指定ATM據點，不必再上網逐一查地址或在現場跟人大排長龍。

LINE表示，今年再度協助政府整合資訊，希望讓民眾無論在家中、通勤途中或辦公期間，都能快速查詢鄰近可領現的ATM。用戶只需點擊查詢連結或掃描QR Code，即可打開地圖；也可將連結轉發給長輩或親友，協助不熟悉數位工具者輕鬆找到領錢地點。

根據財政部公告，凡於115年4月30日前符合資格者，每人皆可領取1萬元，並提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」五種領取方式。領取期間自即日起至明年4月底止，民眾可依需求選擇最方便的方式。

警方提醒，詐騙集團常藉普發現金混入假訊息，假冒政府機構傳送釣魚簡訊或假連結。民眾務必確認網站結尾為「.gov.tw」，政府不會要求提供提款卡、帳號密碼或身分證件照片。如遇可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證。

LINE亦呼籲民眾落實「三不一要」防詐原則：不聽信來路不明電話、不點擊來源不明的連結、不提供個人資料與帳密，遇到懷疑情況務必撥打165查證，以保護自身財務安全。