中共譴責案「我反對到底」　羅智強批沈伯洋打壓陸配：不值得同情

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

綠委沈伯洋遭中共通緝，民進黨立法院黨團提案譴責中共，除朝野應共同捍衛台灣主權與民主自由，政府應積極採取必要應處措施及防範作為，保障我國人民的基本權利與人身安全，而該案前天在立法院會上逕付二讀。但國民黨立委羅智強今（16日）表示，這2年在台灣打壓陸配最用力的民進黨立委就是沈伯洋，一點也不值得同情，所以對民進黨提案要立法院保護沈伯洋，門都沒有，他絕對反對到底。

上述民進黨團提案指出，鑑於中共運用各種手段不斷擴大對台威懾壓迫，日前除對沈伯洋立案偵查外，甚更透過官媒恐嚇一般台灣民眾，不僅是對本國人民生命安全及國家主權的最大威脅，更是對國際規範和秩序的公然挑戰，所以立爰建請院會作成決議如下：第一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。

第二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇之基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由。

第三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。

該提案於14日立法院會上逕付二讀。但羅智強16日表示，這2年在台灣打壓陸配最用力的民進黨立委，就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋，所以當看到沈被大陸通緝，真是一點也不值得同情。而賴清德要韓國瑜保護沈伯洋、民進黨在立法院提案要立法院保護沈，他只覺得荒謬可笑，想送沈一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你。」欺負陸配、自作自受，有什麼資格要別人保護他？

「沈伯洋是怎麼欺負陸配的？」羅智強指出，沈是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委，提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因。

羅智強說，沈伯洋說陸配拿不到放棄中國大陸籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」，而民進黨接著展開對參政陸配的大追殺、大清算，所以他請問沈伯洋，你追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護弱勢的他們？

羅智強也說，沈伯洋何止只追殺陸配，沈曾接受專訪時說，中共可能威脅在中國大陸做生意或有妻小在中國大陸的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。所以在沈伯洋的推動下，不只參政陸配被剝奪參政權，已有許多陸配直接被民進黨政府剝奪身分，拆散家庭、迫使骨肉分離。

羅智強表示，所以，當賴清德要求韓國瑜保護沈伯洋，「而民進黨也提案要立法院保護沈伯洋（這也很好笑，賴總統有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立法院如何保護）」，他只覺得諷刺、荒謬，他想請問：沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以「總統」身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？「而我也要直接說，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，我直接表態：門都沒有，我絕對反對到底」。