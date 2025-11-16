羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委羅智強今（16日）表示，這2年在台灣打壓中配最用力的民進黨立委就是沈伯洋，一點也不值得同情，民進黨提案要立法院保護沈伯洋，他絕對反對到底。沈伯洋反嗆，「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因」，當台灣公務員本來就不能有中華民國以外國籍，這是現在法律舊有規定，且獵殺中配是紅媒造謠，他完全沒說過，可見羅不只水準差，連閱讀都有問題，羅價值觀才是真正的國安風險。

沈伯洋遭中共通緝，民進黨立法院黨團提案譴責中共，除朝野應共同捍衛台灣主權與民主自由，政府應積極採取必要應處措施及防範作為，保障我國人民的基本權利與人身安全，該案14日在立法院會上逕付二讀。不過，羅智強今（16日）表示，他絕對反對到底。

羅智強稱，這2年在台灣打壓中配最用力的民進黨立委，就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋，所以當看到沈被中國通緝，真是一點也不值得同情。想送沈一句話，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你。」欺負中配、自作自受，有什麼資格要別人保護他？

羅智強還說，沈伯洋何止只追殺中配，沈曾接受專訪時說，中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。所以在沈伯洋的推動下，不只參政中配被剝奪參政權，已有許多中配直接被民進黨政府剝奪身分，拆散家庭、迫使骨肉分離。

對此，沈伯洋直言，「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因」，今天發文稱他獵殺中配、不讓中配參政，被中國追殺是自作自受。

沈伯洋無奈說明，首先，當台灣公務員本來就不能有中華民國以外的國籍，這是現在法律舊有的規定，是很公平的規定，「羅智強身為立法委員都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立法委員」。

其次，沈伯洋指出，「獵殺中配是紅媒的造謠，我在專訪完全沒有說過」，但之前第一次引用錯誤紅媒報導，就是羅智強，後來他才了解，羅智強不只是水準差，可能連閱讀都有問題。

最後，沈伯洋說，最可悲的是，羅智強的價值觀，羅智強主張「被中國政治追殺，是自作自受」，理由竟然是「沈伯洋想完善國安法制」。換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要你得罪中國，就是活該，這種立委，才是真正的國安風險。