沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

聯電創辦人曹興誠上周建請兼任民進黨主席的總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。曹興誠16日表示，反對沈出來選台北市長的論點，多半擔心沈被羞辱、糟蹋，是愛沈心切，但這是失敗主義；他強調，為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練，怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。

曹興誠表示，上禮拜他在臉書上建議，賴清德應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。他說，從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。

曹興誠指出，反對者主要的論點是，沈伯洋在台北一定選不過台北市長蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。

曹興誠認為，擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切，但這是失敗主義。他反問，憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」，為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練，怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。

另外，曹興誠提到，沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。

曹興誠表示，一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。他認為，其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」，立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過，因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。

曹興誠指出，台北市是台灣的首都，台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要，民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。

曹興誠表示，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象；相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。

曹興誠說，沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅，如果今天我們不出來聲援沈伯洋，以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援？因此，他呼籲，沈參選台北市長，可以高呼：「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼」。