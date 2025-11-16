台中蛋行賣芬普尼蛋…老闆稱「畜牧場說合格」　顧客想退蛋撲空

▲龍忠蛋品行今天大門深鎖。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標遭移動管制，但台中梧棲龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，蛋行業者說，是因接獲畜牧場聲稱檢驗合格，他才去載來進貨；今天（16日）有老顧客前往蛋行想退蛋，但店家大門深鎖未營業，顧客說，只好把蛋丟稻田當肥料。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現該業者9日自文雅畜牧場進貨的籃蛋有疑慮，當場啟動抽驗程序。檢驗結果於14日晚間出爐，證實籃蛋中含有芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05 ppm，超過殘留容許量的0.01 ppm。龍忠蛋行此次進貨共200籃（約4000台斤），目前僅下架回收38籃(760台斤)，其餘162籃、3240斤都已售出給散客及35家餐飲業者，而且已全數用完。

對此，龍忠蛋行業者在網路群組表示，他5日在畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時許他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋，強調此事檢調單位已經在調查，究竟是何單位放行。

▲龍忠蛋品行業者在網路澄清。（圖／截取自賴在海線Line群組）



媒體今天上午前往蛋行查看，發現沒有營業，有民眾自行開車到場想退蛋撲空，民眾說他是老顧客，已向蛋行買蛋5、6年，家裏有10多人口，用蛋量大。

民眾說，他10日才向店家買蛋，當時特別詢問蛋的品質，老闆聲稱沒問題指他便買了300元的蛋，不過昨天看到新聞，發現蛋有問題，今天才想來退蛋，只是店家沒開門，只能自行吸收，將會把這批蛋通通丟進田裡當肥料。

▲有民眾日前向龍忠蛋品行買了300元的蛋，今天退貨無果。（圖／民眾提供）