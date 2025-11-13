　
吃到毒蛋怎麼解？營養師曝「排毒模式」　代謝約5～7天

▲芬普尼毒蛋11日再驗出殘留，縣府將持續檢測管制。（圖／彰化縣政府提供） 

▲芬普尼毒蛋11日再驗出殘留，縣府將持續檢測管制。（圖／彰化縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

來自彰化縣「文雅畜牧場」的雞蛋，被檢出不得殘留的農藥「芬普尼」，毒蛋已流竄市面。如果吃到毒蛋，該怎麼辦呢？「熊抱營養師」珮淳表示，只要肝腎代謝正常、飲食均衡，身體是有能力自動解毒的，另外，也可以「啟動排毒模式」，維持代謝效率。

「熊抱營養師」珮淳在臉書表示，芬普尼是一種殺蟲用藥，常用於防蟑螂、跳蚤用品，還能干擾昆蟲的神經傳導，至於對人類而言，它則會增加肝臟與神經代謝的負擔，「若蛋雞農場誤用含芬普尼的藥劑，「雞吃進體內 → 經肝臟代謝 → 最後『藏』在蛋黃裡，所以才會出現這次的『雞蛋芬普尼超標』事件」。

熊抱營養師表示，芬普尼屬於脂溶性物質，會暫時存於脂肪和肝臟中，經由肝臟代謝酵素轉化成芬普尼硫醚（Fipronil sulfone），再藉由尿液或糞便慢慢排出，全程約需5至7天，只要肝腎代謝正常、飲食均衡，其實身體是有能力自動解毒的。

熊抱營養師接著分享排毒模式：

一、幫肝解毒的「植化素」

► 綠花椰菜、韭菜、洋蔥、大蒜

含有蘿蔔硫素與蒜素，是 Phase II 解毒酵素的「開關」。它們能讓肝細胞更快標記毒素 → 轉成水溶性 → 尿液排出。研究顯示：連續攝取3～5天十字花科蔬菜，可提升肝臟解毒活性高達30％。

二、保護細胞的「抗氧化三劍客」

►維生素C（奇異果、紅椒、柑橘）
►維生素E（堅果、酪梨、葵花籽）
►多酚類（葡萄籽、石榴、綠茶）

芬普尼被分解時，會產生自由基，就像「代謝的黑煙」。這些抗氧化營養能中和自由基，保護肝細胞、維持代謝效率。

三、加速代謝的「B群＋鎂＋水分」

►B群和鎂是肝臟解毒酵素的「燃料」
►水是毒素的「運輸車」
►喝太少水，身體反而「卡毒」不排

因此喝夠水，尿液才有足夠流量把代謝物沖走，每日喝水量建議是體重（kg） × 30ml；若吃重鹹或喝咖啡，則要再多補300至500ml。

四、幫助排鉀鈉平衡、促循環

►香蕉、奇異果、毛豆、地瓜、菠菜

鉀能幫助鈉排出、減少水腫，也能支援腎臟代謝。另外再加上抬腿10分鐘、飯後散步15分鐘、泡腳放鬆一下，可以讓循環更順暢，代謝廢物就能快速排出。

熊抱營養師最後也提醒，購買蛋時，務必看清產地和批號；料理時要充分加熱、不生食；少油炸和酒精，讓肝臟減壓；每天蔬果「5顏色+足水分」，養成最簡單的排毒習慣。

本文經「熊抱營養師｜珮淳」授權引用

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥蟲

農業部針對彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」檢驗發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」。對此，毒物科醫師指出，蛋雞的羽毛檢驗出芬普尼的代謝物，有可能是雞農要殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲而違法使用。

芬普尼蛋疑飼主違法用藥　食藥署：違規蛋一顆都不准出場

文雅畜牧場芬普尼雞蛋仍超標　重罰12萬

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

天天吃芬普尼蛋「半年恐傷神經、肝腎」　醫：孕婦孩童風險更高

