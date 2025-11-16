　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出口2貨櫃鞋遭美國退貨！疑驗出放射物質銫-137　印尼官方急追查

印尼自美退回兩個鞋類貨櫃，疑含銫137放射物質，目前正由相關單位進行檢測。（示意圖／達志／美聯社）▲印尼自美退回兩個鞋類貨櫃，疑含銫137放射物質，目前正由相關單位進行檢測。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印尼政府日前證實，自美國退回的兩個鞋類產品貨櫃目前正接受進一步檢測，原因是被質疑含有放射性物質銫137（Caesium-137）。負責處理此事件的政府任務小組表示，初步掌握的訊息指出，這批鞋類產品來自一家設於芝干得（Cikande）的製鞋公司，雖不在芝干得現代工業園區內，但距首都雅加達僅約68公里，鄰近先前曾發現放射污染的熱區。

任務小組發言人哈西布安（Bara Hasibuan）表示，兩個貨櫃中，其中一個尚未檢查，另一個已由核能相關單位進行表面檢測，初步並未發現放射性殘留，因此暫時允許留置港口。當局已進一步開箱，針對內部鞋類產品展開精密測試。

哈西布安指出，這起事件可能與空氣中含有污染微粒有關，污染源推測來自鄰近工業區內的廢金屬工廠。目前，當局尚未公布最終調查結果。回顧今年8月，美方也曾在一批來自印尼的冷凍蝦中驗出銫137，導致美國進一步加強對印尼水產品與香料進口的證明與檢疫規範。

印尼方面則啟動全面追查，並針對可能的污染源展開後續控管作業。任務小組表示，截至目前，芝干得現代工業園區內共有22處設施完成放射性去污處理，皆為曾檢出銫137的相關地點。

銫137屬高放射性同位素，通常來源包括核試驗殘留、核災事件如車諾比（Chernobyl）與福島（Fukushima）事故，但也常見於油井測量等工業用途。印尼並無核能發電廠或核武設施，顯示污染問題與國內核技術無直接關聯。針對這起事件，印尼官方強調，將持續監控出口商品品質與可能的環境污染風險，避免類似事件再次發生。

美方也曾在一批來自印尼的冷凍蝦中驗出銫137，導致美國進一步加強對印尼水產品與香料進口的證明與檢疫規範。(圖／翻攝自X，tempo.co)

▲美方也曾在一批來自印尼的冷凍蝦中驗出銫137，導致美國進一步加強對印尼水產品與香料進口的證明與檢疫規範。(圖／翻攝自X，tempo.co)

 

