17歲印尼少女「變老」4歲...來台打工14年　嫁給台灣郎露餡

▲印尼籍17歲少女變造大4歲生日闖關入境持3本護照入出境。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名年僅17歲的印尼少女為了來台工作，竟從19歲開始使用記載「假生日」的護照，在長達14年的時間裡，三度換照、共4度(8次)非法出入境，直到與台灣男友結婚面談時，才被承辦人員識破。全案曝光後，彰化地方法院近日審結，依4項《入出國及移民法》罪嫌各處拘役20天，合併判處拘役60天，她橫跨少女到輕熟女歲月的非法居留歷程才曝光。

根據法院判決， 陳姓少女為了符合來台工作資格，謊報年紀，申辦了一本比實際年齡老了4歲的護照，並於2011年4月20日，持護照從桃園國際機場入境台灣，當時年僅17歲的她假冒已21歲，開啟長達14年的非法居留歷程。檢調查出，陳女在台期間先後申辦了三本護照，全部記載相同的假生日，她持第一本假護照出入境3次，持第二本假護照出入境3次；持第三本假出境1次。

14年來，她共持這4本「假生日」護照非法出入境，每次都能順利通過機場查驗，全案之所以曝光，是因為她於2023年11月與台籍男友前往我國駐印尼代表處申請結婚面談時，承辦人員發現她護照上的生日與相關文件記載不符，當場查扣護照並通報移民署。

移民署彰化專勤隊調查後發現，陳女真實生日是1994年，但護照上卻記載1990年，明顯為求符合工作資格而造假。彰化地院審理時，陳女坦承犯行。法官審酌她國中畢業、家境貧寒，且犯後態度良好，依4個「未經許可入國罪」各判拘役20日，合併執行拘役60日，得易科罰金6萬元。

特別的是，法院未裁定將她驅逐出境，原因是她已與台籍丈夫結婚並育有子女，在台生活已建立緊密連結，為保障其家庭權，僅判刑而未驅逐出境。