國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

校園清真寺禮拜突然爆炸！嫌犯「竟只有17歲」　54傷者緊急送醫

▲▼印尼首都雅加達某高中7日禮拜時發生爆炸，軍方與拆彈小組前往現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼首都雅加達某高中7日禮拜時發生爆炸，軍方與拆彈小組前往現場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

印尼首都雅加達北區一所高中清真寺昨（7）日午間在做禮拜時發生多起爆炸，造成至少50多人受傷，其中數人傷勢嚴重。警方指出，嫌疑犯竟是該校一名17歲的學生，目前正在醫院接受手術。雖然現場一度發現疑似武器的物品，但經確認為「玩具槍」，當局呼籲社會不要過度推測為恐怖攻擊。

根據《路透社》、《BBC》，印尼警方表示，爆炸發生於當地時間7日中午12時15分，地點位在雅加達北區克拉帕加丁（Kelapa Gading）第72公立高中（SMAN 72）的清真寺或禮拜室內部與門口附近。首都警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）表示，初步統計有約54人受傷，其中包括燒燙傷、輕微撕裂傷及聽力受損等，「部分人傷勢輕微，已陸續返家」。

▲▼印尼首都雅加達某高中7日禮拜時發生爆炸，軍方與拆彈小組前往現場。（圖／達志影像／美聯社）

印尼國家警察總長普拉博沃（Listyo Sigit Prabowo）證實，嫌疑人來自該校學生群體，目前警方正深入調查其背景與犯案動機，「我們已確認嫌疑人的身分，正在調查其家庭、生活環境及行為模式。」他並指出，嫌疑人已被送往醫院接受手術，詳細狀況尚待釐清。

印尼國會副議長艾哈邁德（Sufmi Dasco Ahmad）透露，嫌疑人年僅17歲。多家印尼媒體引述該校學生說法稱，該名少年長期遭受同學霸凌、個性孤僻，常畫出令人不安的圖畫，有同學懷疑他可能因報復與自殺意圖而策劃爆炸。

目擊者表示，爆炸發生時正值週五禮拜，現場出現連續兩至三次巨響，校園頓時陷入混亂。43歲的校內職員露西安娜（Luciana）受訪時回憶，「爆炸聲非常巨大，我們嚇壞了，只能往外跑。窗戶全碎了，整個校園一片混亂。」

警方在現場發現兩件類似槍械的物體，包括一支仿步槍與一支手槍，上頭刻有「14 Words. For Agartha.」與「Brenton Tarrant. Welcome to Hell.」等字樣。後者正是2019年紐西蘭基督城清真寺大屠殺兇手的名字。

▲▼印尼雅加達某高中7日發生爆炸，傷者被緊急送醫，拆彈小組前往現場蒐證。（圖／路透）

▲▼印尼雅加達某高中7日發生爆炸，傷者被緊急送醫，拆彈小組前往現場蒐證。（圖／路透）

▲▼印尼雅加達某高中7日發生爆炸，傷者被緊急送醫，拆彈小組前往現場蒐證。（圖／路透）

印尼安全部副部長弗雷德里希（Lodewijk Freidrich Paulus）證實，該物品為玩具槍，並強調，「目前沒有證據顯示這是恐怖攻擊行動，請民眾保持冷靜」。

爆炸後，防爆小組迅速封鎖現場並展開清理，學校周邊人員被疏散。印尼政府表示，當局將持續調查嫌疑人是否自行製造爆炸物或另有他人涉入。

目前至少有20名傷者仍在醫院接受治療，所幸並無死亡通報。警方指出，初步跡象顯示爆炸範圍集中於禮拜室內部，建築外觀未受重大結構損壞。印尼警方與教育部也已派員前往校園安撫家屬與學生，並加強首都各地校園安全防備

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

泰國沙繳府一名女子網路直播對15歲兒子進行性侵害的過程，每月藉此賺取大約1萬泰銖（約新台幣9580元），已遭當地警方逮捕。

