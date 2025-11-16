4年前「綁架勒贖台商」！前泰國特警被逮　才關1天就40萬交保

▲帕育拉涉綁架案，卻聲稱自己是遭抹黑。（圖／翻攝自曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國2021年發生轟動一時的台商綁架勒贖案，警方調查4年，出現重大突破，13日下午逮捕泰國66歲前特別調查局警官帕育拉（Santhana Prayoonrat），同時警方查扣多把槍械。帕育拉14日在繳納40萬泰銖（約新台幣37萬元）保釋金後交保獲釋，不過仍須配戴電子監控手環，他則怒喊冤，並揚言提告。

根據The Thaiger報導，泰國檢察總長辦公室副發言人柴雅拉（Chaiyarat Pawakanun）透露，由於帕育拉多次無視法院傳票，因此當局於11月10日核發逮捕令。13日在曼谷通羅一間飯店將他逮捕，警方同時查獲多把槍枝。檢方指控帕育拉涉嫌組織犯罪、勒索、綁架、恐嚇、非法監禁、傷害及非法持有槍械等多項重罪。

帕育拉涉及2021年3月的台商綁架勒贖案，當時60歲文姓台商因橡膠手套貿易糾紛，遭討債集團以商談為名騙至通羅餐廳後被上銬帶走。根據當年調查，美籍男子齊斯金（Louis William Ziskin）委託私人討債公司處理債務，對方設局誘捕台商後，先後向其老闆索要200萬美元（約新台幣6113萬元）、向家屬勒索100萬美元（約新台幣3056萬元），但雙方均拒絕支付。

▲警方逮捕帕育拉時，同時起獲多把槍枝。（圖／翻攝自Thai PBS World）



綁匪隨後將台商押至另一地點與齊斯金當面對質，台商最終獲釋並立即報案。泰國警方當初列出25名嫌疑人，並針對7名外國人與1名泰國人發布逮捕令，其中包含2名美國公民與3名以色列嫌犯，但3名以色列公民至今仍在逃。警方13日逮捕帕育拉後，也在14日逮捕另外4名嫌犯。

面對指控，帕育拉強烈否認犯行，堅稱「根本沒綁人」，強調只是討債糾紛，聲稱自己與該台商曾有生意往來，但懷疑遭對方詐騙投資，他僅是要求對方歸還欠款。「我沒有策劃綁架，也沒有叫任何人去做，」帕育拉堅稱，強調政府官員與泰國皇家警察背叛了他。

帕育拉14日在繳交40萬泰銖（約新台幣37萬元）的保釋金後成功獲釋，但作為保釋條件，他仍須配戴電子監控手環，出境須獲法院許可，且必須定期向警方報到。帕育拉則表示，他計畫提告，不會追究基層警官的責任，但會追究「上面的人」，要他們負起責任。

帕育拉更強調，此案時隔多年被翻出來，是某個政黨故意想要抹黑他，一切都是出於政治動機。