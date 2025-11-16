　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

▲台灣嫌犯強擄泰國前女友 。（圖／翻攝當地媒體）

▲台灣嫌犯強擄泰國前女友 。（圖／翻攝當地媒體）

記者張靖榕／綜合報導

33歲台灣男子高連成，涉嫌在泰國夥同4名當地友人暴力擄走24歲女子松格朗（Sirinnapa Songkrong），並向對方家屬施壓討債。泰國媒體指出，案件發生於11月14日晚間9時許，地點位於春武里府色桃邑縣一處公寓，女子被強行帶走前，曾緊急傳訊向身為警察的叔叔求救；警方獲報後透過監視器畫面追查，5名嫌犯見無法脫身，最終選擇主動投案。

綜合泰媒報導，根據泰國警方調查，高連成與松格朗曾在台灣交往約半年，高男透露期間曾借給女方十餘萬元，用於辦理赴台工作簽證，但女方返泰後拒絕還錢。高連成於11月13日自台灣飛往泰國，聲稱是為追討債務，並找了現任泰籍女友及多名友人同行。警方指出，嫌犯在公寓外埋伏後將女子強行帶走，過程中對她施暴，之後更逼迫她聯繫家屬要求匯款。

警方表示，高連成不僅對松格朗施加暴力，還威脅其家屬若不付錢就要「殺了她」。目前警方正等待醫院提供的傷勢評估報告，以釐清高男涉犯的傷害程度；至於另外4名泰國籍同夥，皆涉及共同非法拘禁及暴力擄人等罪名，將依法送辦。

泰國警方強調，本案雖有債務糾紛背景，但任何形式的私力討債都屬犯罪行為，尤其涉暴力與擄人更屬重罪，將等醫院傷勢報告出爐後判斷嚴重程度，另5名嫌犯都涉犯共同非法拘禁等罪名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
走鐘獎完整得獎名單曝光！
館長忍淚：那天抱老婆哭　心疼她被牽連

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情！　至少9人確診

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

美國Costco急召回2款熱門商品！　沙拉恐有塑膠異物

性侵百人！偷拍下藥手法超駭人　33歲中國男遭倫敦法院判無期

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

不甩政府！北京籲勿赴日「機場大排長龍」　陸客：政治與我無關

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝　大馬女氣到連吐6次

美死囚槍決！狠殺3人沉默到底　伏法前「回頭冷看」見證人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

瑞芳車站傳暴力攻擊　副站長遭勒脖壓制

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情！　至少9人確診

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

美國Costco急召回2款熱門商品！　沙拉恐有塑膠異物

性侵百人！偷拍下藥手法超駭人　33歲中國男遭倫敦法院判無期

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

不甩政府！北京籲勿赴日「機場大排長龍」　陸客：政治與我無關

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝　大馬女氣到連吐6次

美死囚槍決！狠殺3人沉默到底　伏法前「回頭冷看」見證人

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情！　至少9人確診

快訊／國1今晨事故　全線封閉

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

明明很累卻睡不著？大腦雜訊太多是主因　練習5件事讓入睡更容易

新高行情震盪　台股主動ETF近一個月績效7％勝出

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

館長遭爆料「小弟睏館嫂」太獵奇！2網紅看傻：根本像幫宣傳便當

差10公尺！女兒聽巨響回頭　目睹81歲母遭水泥車輾斃…崩潰奔回頭

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

國際熱門新聞

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

美國Costco急召回2款熱門商品！

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

辦公室不倫　2已婚員工秒遭開除

北京籲勿赴日　陸客照飛：政治與我無關

蘋果輸了！Apple Watch侵權恐賠194億

美死囚槍決　伏法前回頭冷看

南韓物流中心大火狂燒9.5小時　驚人畫面曝

行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險

日本稻農最強「省錢儲米法」　不再長米蟲

更多熱門

相關新聞

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝

馬來西亞一名女子近日在社群平台Threads爆料，她意外撞見室友竟拿她的水杯來泡自己的月亮杯。她崩潰表示，自己每天都拿這個杯子喝水，甚至還是心愛之人送她的禮物，得知室友的惡行後更讓她忍不住連吐6次。

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

台商曼谷遭綁架勒贖　泰警4年後遭逮喊冤

台商曼谷遭綁架勒贖　泰警4年後遭逮喊冤

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！

罕見「雙頭壁虎」照片曝光！

關鍵字：

泰國東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

走鐘獎完整得獎名單曝光

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

Andy開撕家寧首奪獎

快訊／館長晚間親上火線回應！

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面