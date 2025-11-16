台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

▲台灣嫌犯強擄泰國前女友 。（圖／翻攝當地媒體）



記者張靖榕／綜合報導

33歲台灣男子高連成，涉嫌在泰國夥同4名當地友人暴力擄走24歲女子松格朗（Sirinnapa Songkrong），並向對方家屬施壓討債。泰國媒體指出，案件發生於11月14日晚間9時許，地點位於春武里府色桃邑縣一處公寓，女子被強行帶走前，曾緊急傳訊向身為警察的叔叔求救；警方獲報後透過監視器畫面追查，5名嫌犯見無法脫身，最終選擇主動投案。

綜合泰媒報導，根據泰國警方調查，高連成與松格朗曾在台灣交往約半年，高男透露期間曾借給女方十餘萬元，用於辦理赴台工作簽證，但女方返泰後拒絕還錢。高連成於11月13日自台灣飛往泰國，聲稱是為追討債務，並找了現任泰籍女友及多名友人同行。警方指出，嫌犯在公寓外埋伏後將女子強行帶走，過程中對她施暴，之後更逼迫她聯繫家屬要求匯款。

警方表示，高連成不僅對松格朗施加暴力，還威脅其家屬若不付錢就要「殺了她」。目前警方正等待醫院提供的傷勢評估報告，以釐清高男涉犯的傷害程度；至於另外4名泰國籍同夥，皆涉及共同非法拘禁及暴力擄人等罪名，將依法送辦。

泰國警方強調，本案雖有債務糾紛背景，但任何形式的私力討債都屬犯罪行為，尤其涉暴力與擄人更屬重罪，將等醫院傷勢報告出爐後判斷嚴重程度，另5名嫌犯都涉犯共同非法拘禁等罪名。