　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

記者任以芳／北京報導

大陸歌手&演員劉宇寧2025北京巡迴昨15日首場開唱，驚喜滿滿，不只是舞台特效酷炫，六套造型「帥到不行」，而是「唯一」女嘉賓驚喜現身。原來是劉宇寧的愛犬「呆米」難得陪著亮相，全場棚妃尖叫聲瞬間炸裂，「呆米」全程緊張發抖，甚至大合照環節提早「落跑」，成為北京站最萌、最暖也最爆笑的焦點。

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、呆米、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧15日、16日在北京開演唱會，連換六套衣服，帥炸全場。（圖／記者任以芳攝）

大陸歌手兼演員劉宇寧今年展開全新演唱會，巡演自七月啟動，首站深圳在大運中心體育館連唱兩場，接著武漢、上海、西安站陸續開演唱會，四地成績亮眼。昨天從15日到16日兩天在北京華熙生物·潤百顏中心開唱，《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，大批「棚妃」從各地趕來參加，現場一片應援色「黃色」，超級熱鬧。

北京一連兩天開唱，劉宇寧也沒讓粉絲失望，從舞台設計、燈光到舞蹈編曲讓粉絲驚艷，大約快三小時演唱會，一口氣換了六套服，每一套都帥氣逼人，包括全場演唱曲目安排也讓人十分驚喜，有新歌穿插過去經典歌曲，每一首都是粉絲最愛。

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓「呆米」。（圖／記者任以芳攝）

昨天北京首場開唱，最讓人驚喜環節「難得」出現女嘉賓！當劉宇寧從舞台升降緩緩上升演唱《走馬》時，全場「棚妃」尖叫聲四起，原來是劉宇寧的愛犬「呆米」也跟著陪唱。現場實在太熱情，「呆米」有點不適應，窩在劉宇寧懷裡有些緊張。

劉宇寧帶著白色毛絨手套，十分溫柔輕拍「呆米」安撫情緒，示意不要害怕，「呆米」偶時抬頭看一下四週，接著把頭埋在劉宇寧身上，模樣超可愛。

看到「呆米」怕怕，劉宇寧也忍不住虧自己愛犬，「我演唱會『唯一』女嘉賓，她抖到不行。」逗得現場粉絲大笑，直呼「好可愛啊！」

▼ 「呆米」從頭抖到尾萌翻粉絲。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧摩登兄弟合體拍大合照。（圖／記者任以芳攝）

到了演唱會尾聲環節，按照慣例摩登兄弟三人合體（主唱劉宇寧、吉他手阿卓、鍵盤手大飛），與現場粉絲大合照。劉宇寧自己點名說「讓呆米上來嗎？」粉絲尖叫「要～！」接著他開心的說，「請女藝人呆米上來。」

鏡頭切換後，只見「呆米」在像是封印在舞臺，不太敢移動，看到劉宇寧招手呼喚，不敢往前走。劉宇寧保鑣兼表哥一旁保護著「呆米女藝人」，之後一把抱住「呆米」加入大合照。

▼ 劉宇寧保鑣兼表哥保護「呆米」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、呆米、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、呆米、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 拍大合照環節「呆米」提前開溜。（圖／記者任以芳攝）

當劉宇寧與粉絲「北京，明天見！」攝影師還沒拍完照片，「呆米」前腳一溜「提前」落跑，劉宇寧攔都攔不住，果然是害羞的女藝人，不少粉絲看到都笑了，現場氣氛熱鬧又溫馨。

寵狗無極限的劉宇寧，這次剛好在北京開場，安排「呆米」跟著亮相，甚至是「唯一」坐在大腿上女藝人，溫馨的巧思設計，也讓喜歡「呆米」的廣大寧粉相當開心，等於一次看兩位偶像出場，也成為北京「首場」開唱驚喜插曲。

▼ 劉宇寧現場演唱會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、呆米、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
走鐘獎完整得獎名單曝光！
館長忍淚：那天抱老婆哭　心疼她被牽連

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

警告別學高市早苗　陸駐韓大使：韓美同盟不要在台灣問題玩火

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

瑞芳車站傳暴力攻擊　副站長遭勒脖壓制

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

警告別學高市早苗　陸駐韓大使：韓美同盟不要在台灣問題玩火

差10公尺！女兒聽巨響回頭　目睹81歲母遭水泥車輾斃…崩潰奔回頭

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

17架共機越中線　配合共艦「聯合戰備警巡」侵擾台灣周邊海空域

義大利老闆公審台人！旅遊部落客「也在同團」還原現場情況

易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

16枚炸彈直攻地下指揮所　殲-20首度證實攜帶空地武器

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

大陸熱門新聞

陸三大航空公司：開放退改日本機票

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

「賣二手飲料提袋」爆紅！陸網笑：原本是垃圾

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

女學生遭弓箭射中臉　目擊者曝離譜1事

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急疏散

陸委會主委：台日面對中共威權擴張需團結

陸駐韓大使：韓美同盟不要在台灣問題玩火

更多熱門

相關新聞

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　

大陸歌手兼演員劉宇寧今年展開全新巡迴演唱會，繼七月在深圳、武漢、上海、西安連續舉行多站之後，今（15日）一連兩天在北京華熙生物·潤百顏中心登場，《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，傍晚五點多開始湧入大批歌迷粉絲，大多穿著「黃色」應援色來聽演唱會，遇到台灣粉絲JU小姐，她從深圳一陸追到北京場，直喊就是要「來尋一個劉宇寧。」

行李轉盤驚見巨大DHC？

行李轉盤驚見巨大DHC？

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

關鍵字：

劉宇寧北京演唱會呆米

讀者迴響

熱門新聞

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒

走鐘獎完整得獎名單曝光

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

Andy開撕家寧首奪獎

今彩539頭獎4注中　　每注600萬

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面