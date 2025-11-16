影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

記者任以芳／北京報導

大陸歌手&演員劉宇寧2025北京巡迴昨15日首場開唱，驚喜滿滿，不只是舞台特效酷炫，六套造型「帥到不行」，而是「唯一」女嘉賓驚喜現身。原來是劉宇寧的愛犬「呆米」難得陪著亮相，全場棚妃尖叫聲瞬間炸裂，「呆米」全程緊張發抖，甚至大合照環節提早「落跑」，成為北京站最萌、最暖也最爆笑的焦點。

▲ 劉宇寧15日、16日在北京開演唱會，連換六套衣服，帥炸全場。（圖／記者任以芳攝）

大陸歌手兼演員劉宇寧今年展開全新演唱會，巡演自七月啟動，首站深圳在大運中心體育館連唱兩場，接著武漢、上海、西安站陸續開演唱會，四地成績亮眼。昨天從15日到16日兩天在北京華熙生物·潤百顏中心開唱，《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊，大批「棚妃」從各地趕來參加，現場一片應援色「黃色」，超級熱鬧。

北京一連兩天開唱，劉宇寧也沒讓粉絲失望，從舞台設計、燈光到舞蹈編曲讓粉絲驚艷，大約快三小時演唱會，一口氣換了六套服，每一套都帥氣逼人，包括全場演唱曲目安排也讓人十分驚喜，有新歌穿插過去經典歌曲，每一首都是粉絲最愛。

▲ 劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓「呆米」。（圖／記者任以芳攝）

昨天北京首場開唱，最讓人驚喜環節「難得」出現女嘉賓！當劉宇寧從舞台升降緩緩上升演唱《走馬》時，全場「棚妃」尖叫聲四起，原來是劉宇寧的愛犬「呆米」也跟著陪唱。現場實在太熱情，「呆米」有點不適應，窩在劉宇寧懷裡有些緊張。

劉宇寧帶著白色毛絨手套，十分溫柔輕拍「呆米」安撫情緒，示意不要害怕，「呆米」偶時抬頭看一下四週，接著把頭埋在劉宇寧身上，模樣超可愛。

看到「呆米」怕怕，劉宇寧也忍不住虧自己愛犬，「我演唱會『唯一』女嘉賓，她抖到不行。」逗得現場粉絲大笑，直呼「好可愛啊！」

▼ 「呆米」從頭抖到尾萌翻粉絲。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧摩登兄弟合體拍大合照。（圖／記者任以芳攝）

到了演唱會尾聲環節，按照慣例摩登兄弟三人合體（主唱劉宇寧、吉他手阿卓、鍵盤手大飛），與現場粉絲大合照。劉宇寧自己點名說「讓呆米上來嗎？」粉絲尖叫「要～！」接著他開心的說，「請女藝人呆米上來。」

鏡頭切換後，只見「呆米」在像是封印在舞臺，不太敢移動，看到劉宇寧招手呼喚，不敢往前走。劉宇寧保鑣兼表哥一旁保護著「呆米女藝人」，之後一把抱住「呆米」加入大合照。

▼ 劉宇寧保鑣兼表哥保護「呆米」。（圖／記者任以芳攝）

▲ 拍大合照環節「呆米」提前開溜。（圖／記者任以芳攝）

當劉宇寧與粉絲「北京，明天見！」攝影師還沒拍完照片，「呆米」前腳一溜「提前」落跑，劉宇寧攔都攔不住，果然是害羞的女藝人，不少粉絲看到都笑了，現場氣氛熱鬧又溫馨。

寵狗無極限的劉宇寧，這次剛好在北京開場，安排「呆米」跟著亮相，甚至是「唯一」坐在大腿上女藝人，溫馨的巧思設計，也讓喜歡「呆米」的廣大寧粉相當開心，等於一次看兩位偶像出場，也成為北京「首場」開唱驚喜插曲。

▼ 劉宇寧現場演唱會。（圖／記者任以芳攝）