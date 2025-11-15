樂舞串起族群力與美　梧棲公園化身海岸部落

▲多族群樂舞輪番登台，舞步與歌聲在海風中交織成動人的文化景致。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025台中市原住民族文化節「原聚山海屯」系列活動第二部曲〈阿美之海〉，今（15）日上午在梧棲區頂魚寮公園登場。海風迎面、樂聲迴盪，來自阿美族與多族群的樂舞交織成一幅流動的文化圖景，彷彿讓公園化身成依山傍海的部落場景，吸引許多民眾一早就到場同慶。

活動由台中市政府原住民族事務委員會規劃、梧棲區公所承辦，開場由梧棲區長青學院頂寮社區「歡喜吹薩克斯風班」以熟悉旋律揭開序幕，輕快節奏讓現場先暖了起來。緊接著，象徵阿美族傳統智慧與對土地敬意的祈福儀式上場，在族人吟唱聲中，長者緩步而行，為活動帶來莊重而深沈的起點。

各族群演出團隊陸續登台。阿美族的節奏輕快，邵族舞步規律沉穩，太魯閣族吟唱帶著山谷般的回響，不同文化語彙彼此交疊，呈現台中族群共融的日常樣貌。觀眾席上，不少民眾隨節奏輕輕搖擺，年輕父母抱著孩子，一同感受原民文化的力與美。

除了舞台演出，活動現場也以生活化方式讓文化貼身可感。文化體驗區的人潮不斷，孩子使勁拉著撒網、學著在海邊討生活的傳統技藝；另一側的「嘟論（麻糬）」體驗飄著淡淡米香，小朋友邊搗著糯米邊歡笑，家長則在旁用手機捕捉這珍貴畫面。原民手作攤位與風味市集也吸引許多人駐足，感受文化不只可看，更能被手掌觸碰、由味蕾記住。

原民會主委楊馨怡表示，今年首次採「分區辦理」，從一年一場擴充為三場，分別布局海線、山城與屯區，盼讓更多族人就近參與，不再因交通與距離錯過一年一次的文化盛典。她表示，若今年反應良好，未來將持續擴大，讓原民文化走進更多生活場域。

梧棲區長溫國宏表示，能在海線第一排的頂魚寮公園承辦活動，象徵著從海岸向城市延伸的文化傳唱。他說，原住民族文化節不僅是族人的節慶，更讓城市看見多元文化的交織與共榮。他也邀請市民把握下一場活動，再次走進文化現場，「親眼看、親身感受，是最好的理解方式」。