日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！組團狂偷　爽買喪屍煙彈

▲日本有數十名少年涉嫌偷竊空屋內的鉅款。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣一群少年為了試膽，5至6月期間偷偷闖入當地一間空屋，沒想到在裡面發現超過1億日圓（約新台幣2000萬元）的巨額現金，隨即將其佔有，並多次潛入偷取部分金錢，拿來購買喪屍煙彈與其他娛樂花費。目前警方已經鎖定涉案少年，並要求他們到案說明。

根據《琉球新報》報導，沖繩警方調查發現，有一群就讀於國中與高中的少年5至6月間涉嫌擅闖當地一間空屋，並偷竊屋內的大量現金。少年們則聲稱，最初是為了試膽，才會偷偷跑進去無人居住的空屋。

根據辦案人員透露，少年闖入後，意外在屋內找到超過1億日圓（約新台幣2000萬元）的大量現金，隨後多次潛入偷取部分金錢。這些學生將竊取的現金用於娛樂消費，甚至購買年輕人間流行的「喪屍煙彈」等毒品。

據了解，涉案少年高達數十人，他們最初只是想到這棟位於安靜住宅區的廢棄房屋進行試膽遊戲，沒想到在屋內發現大筆紙鈔後，消息在同儕間迅速傳開。警方指出，至少有數十人參與這起竊案，其中部分學生私藏金額從數十萬到百萬日圓不等。

沖繩縣警方是在接獲民眾檢舉，發現有青少年突然持有大量現金後開始調查此案。目前警方正以私闖民宅和竊盜罪等嫌疑，約談相關學生了解案情，並追查確切的竊取金額及資金流向。