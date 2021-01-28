嘉義市推高齡方便換照　80處據點行動監理車到點服務





▲嘉義市攜手公路總局推行動監理車巡迴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長副市長陳淑慧與公路總局黃運貴副局長等人，28日出席嘉義市樂齡健康訓練場「高齡駕駛 安全抵嘉」記者會，期望打造長者換照更方便的高齡友善城市。

陳淑慧表示，根據交通部統計，高齡者發生交通事故率普遍偏高，市府關懷長輩並保護年長者駕駛安全，避免身處危險之中，因此共同推動協助高齡駕駛換照政策。過去都是監理站至衛生所或樂齡中心駐點協助長輩換照，現在80處據點皆有行動監理車進行到點服務，方便長者就近檢測，換發駕照並了解自己身體狀態。目前嘉義市75歲以上長輩「高齡駕駛整體辦理率」77%為全國最高(全國平均75.3%)，希望行動監理車推動後，能夠將長者換照率提升至85%。

▲行動監理車巡迴協助高齡駕駛換照。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃運貴表示，2017年7月1日起開始實施「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」，75歲的高齡駕駛人須通過檢測方能換發駕照。為保護長輩在駕車及騎車能夠更安全，因此與市府合作，達到資源共享、安全的交通環境。數據指出，換照前半年長輩違規率約18.6%，換照後半年降至14.5%，因此政策是有顯示出成效的。我們在此鼓勵長輩接到通知要趕快來換照，若已不騎車亦可自願繳回。

有鑑於高齡者因身體老化造成機能改變，包括反應時間延長、動作速度變慢、認知方面注意力、辦識力的改變，皆會影響安全駕駛能力，致事故發生率偏高。為了使長者換照更加便利，中央與地方合作齊心協力，將過去「點」的合作，延伸至「線」與「面」，除原有衛生所駐點服務(2處)之外，亦規劃行動監理車至嘉義市78處(樂齡6處、逆齡人生22處、C據點43處及失智關懷據點7處)進行到點服務，並鼓勵不適合駕車自願繳回駕照，多多搭乘全台最美、最環保的嘉義市電動公車，共創高齡友善城市。

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