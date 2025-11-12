郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法「沒被騙錢但超麻煩」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾線上登記普發現金1萬元近日陸續進帳，不過，一名女網友表示，上個月她在網路上認識一名自稱在郵局上班的男性，對方聲稱可以協助代辦普發現金，還提到「代查資料要和警方系統串接」等等，聽起來就像真的，最後她雖然沒有被騙錢，但有一個帳戶被警示，後續還有被捲入詐欺案的風險，處理起來相當麻煩，讓她十分懊悔。

▲女網友遇到「代辦普發現金」詐騙。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名女網友表示，10月中旬她在抖音認識一名男性，對方說話很親切，也會主動關心，於是兩人加了LINE好友聊天，對方自稱在郵局上班，可以協助處理普發現金的相關事務，還能幫忙確認名下款項是否遭人冒領。

女網友提到，起初她半信半疑，可是對方的語氣很肯定、專業，還提到「代查資料要和警方系統串接」等事情，「聽起來就像真的有這回事」，接著又指示她寄出金融卡，說是必要程序，她原本不願意，對方說這樣可以比較快領到錢，結果她就上當了。

女網友說，過了幾天她發現帳戶被警示，打去附近的郵局詢問，才知道郵局不會幫民眾代辦普發現金，雖然她沒有被騙錢，但郵局人員告知，帳戶被警示後續可能會捲入詐欺案件，到時恐怕得配合檢警到案說明，讓她深感懊悔，因而決定說出自己的經驗，希望其他人不要被騙。

警方表示，不同的公務機關之間無法連接，重要的事務通知也會以書面進行，請民眾多加留意，普發現金相關資訊可上政府網站10000.gov.tw查詢，若接到可疑電話或有詐騙疑慮，請直接向165查證。