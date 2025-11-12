　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法「沒被騙錢但超麻煩」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾線上登記普發現金1萬元近日陸續進帳，不過，一名女網友表示，上個月她在網路上認識一名自稱在郵局上班的男性，對方聲稱可以協助代辦普發現金，還提到「代查資料要和警方系統串接」等等，聽起來就像真的，最後她雖然沒有被騙錢，但有一個帳戶被警示，後續還有被捲入詐欺案的風險，處理起來相當麻煩，讓她十分懊悔。

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲女網友遇到「代辦普發現金」詐騙。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名女網友表示，10月中旬她在抖音認識一名男性，對方說話很親切，也會主動關心，於是兩人加了LINE好友聊天，對方自稱在郵局上班，可以協助處理普發現金的相關事務，還能幫忙確認名下款項是否遭人冒領。

女網友提到，起初她半信半疑，可是對方的語氣很肯定、專業，還提到「代查資料要和警方系統串接」等事情，「聽起來就像真的有這回事」，接著又指示她寄出金融卡，說是必要程序，她原本不願意，對方說這樣可以比較快領到錢，結果她就上當了。

女網友說，過了幾天她發現帳戶被警示，打去附近的郵局詢問，才知道郵局不會幫民眾代辦普發現金，雖然她沒有被騙錢，但郵局人員告知，帳戶被警示後續可能會捲入詐欺案件，到時恐怕得配合檢警到案說明，讓她深感懊悔，因而決定說出自己的經驗，希望其他人不要被騙。

警方表示，不同的公務機關之間無法連接，重要的事務通知也會以書面進行，請民眾多加留意，普發現金相關資訊可上政府網站10000.gov.tw查詢，若接到可疑電話或有詐騙疑慮，請直接向165查證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘴塞1萬紅包悶死腦麻兒「老母判2年6個月」　法官喊：建請總統
明利村遭大量泥流吞沒！　空拍慘況曝
快訊／搶「CAT-8888」車牌！　競標天價出爐
黃明志捲謝侑芯命案　吳宗憲證實「事發前才碰面兩人」
主持遇性招待！老闆「挑1個秘書今晚陪你」　黃豪平嚇壞
快訊／PCB股沾光！　3檔漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法「沒被騙錢但超麻煩」

海陸上兵推摔排長還嗆「要弄死你」　檢起訴請求從重量刑

馬太鞍溪暴漲！泥流夾帶大量土石吞沒明利村　空拍慘況畫面曝

冬山鄉慘淹！民宅變「水上屋」冰箱漂馬路　「兩棲」小貨車硬闖

快訊／鳳凰逼近！台東土坂國小「提早放學」　緊急宣布：停班停課

太魯閣牌樓被撞「東西橫貫公路」題字掉下來了　11／17起施工

幾近無雨有陣風...台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

快訊／鳳凰來襲！陽金公路8.8k「邊坡坍滑」樹倒　緊急排除狀況

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法「沒被騙錢但超麻煩」

海陸上兵推摔排長還嗆「要弄死你」　檢起訴請求從重量刑

馬太鞍溪暴漲！泥流夾帶大量土石吞沒明利村　空拍慘況畫面曝

冬山鄉慘淹！民宅變「水上屋」冰箱漂馬路　「兩棲」小貨車硬闖

快訊／鳳凰逼近！台東土坂國小「提早放學」　緊急宣布：停班停課

太魯閣牌樓被撞「東西橫貫公路」題字掉下來了　11／17起施工

幾近無雨有陣風...台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

快訊／鳳凰來襲！陽金公路8.8k「邊坡坍滑」樹倒　緊急排除狀況

颱風天仍守在台南　陳亭妃代辦登記：市民永遠最重要

質詢指海鯤號成認知戰標靶挨轟　林楚茵：揭露中共認知作戰手法

62歲李連杰爆「換武僧心臟」才回春！好友發聲揭真相　打臉動移植手術

「楠梓漢」撐起高大生活圈　診所年捧372萬卡位金店面

假中獎真詐騙！　宇宙人方Q遭詐團「盜刷10幾萬」氣炸報案

「台露夥伴關係商展」深耕邦交國　台灣永續創新閃耀加勒比海

鳳凰颱風來襲　台電台南區處啟動應變中心守護用電安全

芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥殺羽毛寄生蟲

快訊／美工刀砍輔大名醫！檢「殺人未遂」聲押　新北地院裁定羈押

騎自行車一日北高遭側翼質疑　黃國昌嗆：這樣也要黑太離譜了吧？

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

社會熱門新聞

宜蘭暴雨2車輛拋錨　疑遭國軍突擊車輾過慘變廢鐵

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／10多年前殺人妻假釋！桃園惡男又勒斃前女友

台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

240萬買一架飛機！遠航MD-82終拍賣出

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交

宜蘭宣布停班課前「假圖卡漫天飛」！警方要查了

桃園男17年前勒斃人妻喊太愛她　出獄又前任

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

蘇澳一夜驚魂！泥流淹進民宅　3人撤離

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

獨／陽明山狂燒4.5公頃非天災　人為疏失釀禍

更多熱門

相關新聞

普發現金1046萬人先領錢！　2管道各有4種失敗情境一次看

普發現金1046萬人先領錢！　2管道各有4種失敗情境一次看

普發1萬首批入帳正式起跑，財政部今（12）日指出，符合首批領錢資格的人共計1046萬人，包括在指定期間預先登記以及約463萬符合直接入帳資格的民眾，以及583萬選擇登記入帳的人，不論直接入帳或登記入帳各有4類失敗情境，民眾若沒辦法領到錢，可以重新登記入帳，或選擇日後以ATM、郵局領取方式拿錢。

偏鄉普發現金因颱風順延　大武警加強宣導

偏鄉普發現金因颱風順延　大武警加強宣導

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

普發1萬最快今晚領！首批入帳近千萬筆

普發1萬最快今晚領！首批入帳近千萬筆

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

關鍵字：

普發現金內政部

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

粿粿親回應近況！

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

王子5副業營業額破億卻哭窮？

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面