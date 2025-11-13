　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

▲▼內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳召開記者會，表揚丹娜絲風災的民間修繕團隊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部今（13日）部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，感謝所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。部長劉世芳說，丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部攜手民間專業力量，迅速展開災後復原工作。各家營造廠與施工團隊，不僅捐物資、還投入人力協助修繕家園，「這些公會人員跟媽祖婆、土地公同等，都是在照顧所有人，未來如果有機會還是會請他們幫忙」。

劉世芳指出，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭的家園修繕工程。

台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處處長李全富說，台灣島是同島同命，國內全部營造公會同舟共濟，作為國家的後盾。李說，每一次的災害，公會都準備好隨時搶修人民的生命財產，這是使命也是公會該做的，「希望天佑台灣，希望台灣的進步。有國才有家，營造公會1萬2千間會員，都是國家的後盾」。

營造業南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮表示，丹娜絲颱風第一時間就接到內政部的電話，詢問是不是可以在第一時間出動機具清理移除倒塌的行道樹。當時從台南的七股、學甲、北門、將軍一路到嘉義市區，發揮在地營造廠的資源、機動性，所有會員夥伴一起協力進到災區幫忙。

內政部表示，目前已完成總修復數84戶，施作中的2戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂之際，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災民眾能儘早恢復安全、安心的日常生活。

今日出席典禮受獎業者，包括猛揮營造董事長陳永昌、營造業南區職業安全衛生促進會長暨新舜營造董事長張昭鎮、大成工程部長曾宏平、豐譽營造董事長陳仁崇、真毅營造董事長柯任安、春原營造董事長蔡宗憲、仁義湖營造董事王博郎、台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處長暨港威營造董事長李全富、勝冠及勝寶營造副總經理葉明賢、堆高營造董事長楊政達、羽春得國際工程執行長蘇政斌、宏華營造副總經理劉恩昊、銘榮元實業榮譽董事長廖晟合及副董事長廖志榮、宗億營造董事長林秋乾等共同參與。

▲▼內政部長劉世芳召開記者會，表揚丹娜絲風災的民間修繕團隊。（圖／內政部提供）

▲內政部表揚丹娜絲風災的民間修繕團隊。（圖／內政部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本流感大爆發！　東京發布流行警報
堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」
陳文茜宣布停止免疫療法：我自行宣告康復！
嚴堵豬瘟！「首次非故意免罰」取消　初犯就罰20萬
不讓詐團過太爽！　行政院修法增「禁奢條款」
停班課標準多年未改「東北季風就達標！」　鄭明典：應有更合理準
快訊／萬人連署「國高中改10點上課」！　教育部駁回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告拒認罪　郭智輝聲明嗆：應坦然負責

鄭麗文見新加坡、日本駐台代表　談論兩岸關係並獲邀出訪

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部：維持現狀是國際共識

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

挺何志偉？　許信良評綠營桃園市長人選：年輕、別搞仇恨值競選

老媽媽殺兒法官建請賴清德特赦　總統府：司法程序完成後再為後續

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」　加重高額財損刑責

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告拒認罪　郭智輝聲明嗆：應坦然負責

鄭麗文見新加坡、日本駐台代表　談論兩岸關係並獲邀出訪

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚：跟媽祖婆、土地公同等

G7外長今年第四度為台海和平穩定發聲　外交部：維持現狀是國際共識

民進黨稱「普發1萬是行政院發的」　王鴻薇轟：厚臉皮最高境界

挺何志偉？　許信良評綠營桃園市長人選：年輕、別搞仇恨值競選

老媽媽殺兒法官建請賴清德特赦　總統府：司法程序完成後再為後續

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」　加重高額財損刑責

鄭人碩罕見曝單親爸心聲！　拍戲「故意遠離」崩潰哭求神明找兒子

交換禮物沒靈感？2000元以下聖誕限定美妝禮盒一次看

Billboard Live TAIPEI登台！中島美嘉打頭陣首演　陶晶瑩「開箱VIP」親測音響

行動不便長者坐輪椅賞新社花海！台中警伸援手　民眾鼓掌感謝

台北重陽敬老金竟要到「上海市區公所」諮詢　她曝北市府傳單出包

變更住處沒申報「教召缺席」後備軍人辯遭通緝　下場出爐

闖紅燈、守規則駕駛保費相同！強制險給付額13年未調　綠委批機制失靈

好市多「24K黃金手鍊」不能退貨！他一算工錢驚呆：這麼高

快訊／日本流感大爆發！東京發布「流行警報」　比去年還早6周

無照駕駛又酒測拒檢！挨罰18萬還要禁考3年　移工認錯一次繳清

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

政治熱門新聞

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

不讓詐團過太爽！行政院修法增「禁奢條款」

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

更多熱門

相關新聞

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法

民眾線上登記普發現金1萬元近日陸續進帳，不過，一名女網友表示，上個月她在網路上認識一名自稱在郵局上班的男性，對方聲稱可以協助代辦普發現金，還提到「代查資料要和警方系統串接」等等，聽起來就像真的，最後她雖然沒有被騙錢，但有一個帳戶被警示，後續還有被捲入詐欺案的風險，處理起來相當麻煩，讓她十分懊悔。

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

提升消防員執勤安全　內政部118年前訓練千名事故安全官

豬肉解禁！　劉世芳大啖刈包支持國產豬

豬肉解禁！　劉世芳大啖刈包支持國產豬

關鍵字：

內政部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

最難交到知心好友星座Top 3

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面