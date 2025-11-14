立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

記者陳家祥／台北報導

立法院今（14日）通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，對此，行政院發言人李慧芝表示，基於4個原因中央政府總預算無法依此調整，「今天通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力」。李說，行政院版本的財劃法將在最近提出，期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

114年度中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院則是改以統刪地方政府一般性補助款，但此舉嚴重衝擊地方政府施政，致使各縣市強烈反彈。國民黨因此提案再修財劃法，不僅把地方被中央砍掉的636億補回來，還要確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

在公式部分，藍委修法版本將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

李慧芝說明，第一，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。

第二，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

第三，李慧芝強調，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

第四，李慧芝說，明年度要推動的許多照顧國人的政策，包括4年1000億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

李慧芝強調，今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

李慧芝表示，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。