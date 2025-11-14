　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決，在國民黨民眾黨人數優勢下全案表決通過。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（14日）通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，對此，行政院發言人李慧芝表示，基於4個原因中央政府總預算無法依此調整，「今天通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力」。李說，行政院版本的財劃法將在最近提出，期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

114年度中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院則是改以統刪地方政府一般性補助款，但此舉嚴重衝擊地方政府施政，致使各縣市強烈反彈。國民黨因此提案再修財劃法，不僅把地方被中央砍掉的636億補回來，還要確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

在公式部分，藍委修法版本將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

李慧芝說明，第一，修正案要求適用明年度中央政府總預算，嚴重影響施政穩定性，包括中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用。

第二，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4165億元給地方，現在修正案又要求維持補助規模，除了再度擴大城鄉差距之外，以今年補助總額5,455億計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過舉債上限、也違反《公共債務法》的規定。

第三，李慧芝強調，中央政府將失去調節能力，無法因應各種災害，甚至連防疫都難以應對；最近兩個月來，包括丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並且負擔救災、防疫等費用。

第四，李慧芝說，明年度要推動的許多照顧國人的政策，包括4年1000億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為此次財劃法修正案掏空中央政府財政而無法執行。

李慧芝強調，今天立院通過的財劃法修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

李慧芝表示，行政院版本的財劃法將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本財劃法送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

民眾黨版「光電三法」三讀　加嚴太陽能板設置規範

藍白讓步　民進黨團提案「國會譴責中共跨國鎮壓」逕付二讀

提名24席！民進黨彰化縣議會拚過半　提前布局2026

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回地方

議員質疑預算歸零！高雄市府：隨新法上路調整　不影響市民權益

川普2.0首對台軍售　學者分析三大意義：類似準盟國待遇

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

民眾黨版「光電三法」三讀　加嚴太陽能板設置規範

藍白讓步　民進黨團提案「國會譴責中共跨國鎮壓」逕付二讀

提名24席！民進黨彰化縣議會拚過半　提前布局2026

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回地方

議員質疑預算歸零！高雄市府：隨新法上路調整　不影響市民權益

川普2.0首對台軍售　學者分析三大意義：類似準盟國待遇

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

持有中櫃一成股票逾6年　中航賣出中櫃股票1萬多張獲利1.6億元

高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

韓妝laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

【警察姐姐萬歲XD】阿金遇2警來店撲上前撒嬌 最後完全冷落警察哥哥

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回去

普發一萬！釋昭慧：害台灣人被貼上愛錢標籤

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面