卑南溪水覆蓋修復再受重創　縣府加速搶修盼降低揚塵衝擊

▲台東縣府持續加速卑南溪水覆蓋修復。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近年受氣候變遷影響，強降雨與強風越趨頻繁，臺東卑南溪水覆蓋工程在極端天候下屢遭破壞，修復難度大幅提升。臺東縣政府指出，水覆蓋是抑制河川揚塵的關鍵措施，可有效降低裸露河床引發的大範圍粉塵，但短時豪大雨往往在一夜之間就能將覆蓋層沖毀，讓施工團隊面臨前所未見的挑戰。

縣府說明，日前水覆蓋修復工程已完成約七成，不料鳳凰颱風帶來的強降雨，再度沖毀約三成的修復面積。環保局14日一早在天候允許後立即調度機具進場搶修，希望能儘速恢復覆蓋面積，減少強風時可能出現的揚塵影響，也呼籲民眾在面對天然揚塵現象時，能理解自然環境變化並適時採取必要防護。

縣府進一步指出，卑南溪揚塵問題由地形、氣候、濕度等多重自然因素共同影響，無法百分之百避免，因此政府採取多元策略降低影響，包括與經濟部第八河川分署合作推動水覆蓋修復、同步施作綠覆蓋，以及建立預警與監測系統，並由縣內多個單位組成防制小組共同因應，提升整體氣候韌性，朝向聯合國永續發展目標 SDG13「氣候行動」邁進，打造與自然共存的韌性城市。

環保局指出，近年監測資料顯示，當卑南溪沿岸氣象站的單日累積雨量突破900毫米，或總累積雨量達1,000毫米以上時，水覆蓋幾乎都難以倖存；而在風速每秒超過4.6公尺時，PM₁₀濃度也容易飆升至對敏感族群不健康的等級。實務上亦證實，當覆蓋修復率達七成，可將揚塵發生率從五成降至約兩成，顯示修復作業對抑制揚塵確有明顯成效。

環保局再次提醒，民眾可透過「卑南溪空氣品質監測網」掌握最新即時空氣品質資訊，並適時採取自我防護措施，以確保健康與安全。