五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

▲五口命案李女恐嚇王家人，傳訊稱「找神經病殺人」。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



記者許權毅／台中報導

五口命案震驚全台，主嫌李女遭檢察官起訴求處15年刑期。檢警查出，李女生前不斷傳訊給王家大姊，強索不合理的530萬違約金，甚至出言恐嚇「我哥哥請有神經病的人去你們家附近，神經病殺人不會有罪，不要以為我在開玩笑，我現在真的很可怕，讓你們看抓狂的李菲菲」。

檢警追查，王女取得某團購公司經營權後，因為經營不善而積欠薪資、跳票，開始向當鋪業者借款，導致債築高台，去年6月開始，透過張姓美容師結識王家五口，利用「龐氏騙局」手法，向王家五口介紹黃金投資，詐得1536萬5千餘元。

而王家五口發現有異狀後，已經表明拒絕續投資金，李女今年6月開始以違約為由，強索530萬元，甚至出言恐嚇，稱會「找神經病殺人、替王家『重新裝潢』」。王爸後來決定，把房子拿去李女指定的當鋪抵押，取得200萬元後，李女當場取走176萬元，王家不堪壓力，只好選擇共同赴死。

▲王家人不堪壓力，選擇共同赴死。（圖／記者許權毅攝）



李女在今年6月開始不斷向王家施壓，索討大量款項。甚至傳訊給王家大姊說：「請記得明天3點前，我會請人到4你們家收450萬跟其他的費用，如果沒有，後果自負，也不會再出現了，不要以為我在跟你開玩笑，所以明天我會排3到4個人，店裡收450萬跟其他的費用，不要再跟我說你忘了這件事，這對這幾個人來說都是幹話。」

▲李姓團購主還告訴王家大姊，自己的哥哥已找精神病患去王家鬧事。（圖／王家友人胡先生提供）



6月29日又稱：「你爸媽說要出來見面講清楚的，我也說好，把事情排開，現在說我很可怕，那我告訴你我現在真的很可怕，我等等一定會去你家幫你家重新裝潢一下，也讓你爸媽知道我是真的有受傷，但是我還是有力氣的；你小心一點，等等你看到我，你就會知道什麼叫做抓狂的李菲菲」。

李女寫：「要鬧到警察局我都可以奉陪，你最好想清楚；如果我今天7時30分，快到了，所以就是8時30分，如果沒有拿到26萬1000的錢，很不好意思，我也會幫你們公司重新裝潢，我賠得起；我可以先告訴你不需要關鐵門，關鐵門也攔不住我，因為他只是一片鐵門，我敢做我就敢擔，再來演變下來的是什麼我不知道。」

李女不罷休，甚至傳送割腕、身上沾滿血液等照片恐嚇王家大姊、李母。導致王家人在7月2日不堪壓力，選擇共同赴死，強調要用死不再讓李女害人。

▲五口命案震驚全台。（圖／記者許權毅攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995