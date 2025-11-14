82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

▲6000度水費揭獨居悲歌！台中北屯一名獨居嬤死在家裡成乾屍，市府證實，死者被社會局列冊6年，社工近期訪視「以為她只是外出」。（圖／記者許權毅攝影）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市北屯區驚傳獨居長者悲歌！一名82歲的曾姓婦人昨(13)日被發現陳屍於家中，屍身已嚴重腐爛見骨，警方初步研判死亡時間長達2至3個月。遺憾的是，曾婦是台中市社會局列冊服務的孤獨老人長達6年，最近社工才前往訪視但撲空，社工以為曾婦只是外出不在家，未能及時察覺異狀，令人遺憾。

據了解，台灣自來水公司因發現曾婦住家用水異常，短短2個月竟使用了近6000度水，驚覺有異而通報，才讓整起案件曝光。警方會同里長、社工破門而入，卻見到瘦小的白骨乾屍。社會局表示，最近一次訪視就在兩周前，當時社工按鈴、敲門均無人回應，以為老婦僅是外出而未多想。

▲台中市北屯區陳平里里長林家峯透露，曾婦個性孤僻，鮮少與人互動，連重陽節禮金都未領取。（圖／記者許權毅攝影）



社會局說明，曾婦有1位女兒，本身經濟條件與生活自理能力俱佳，且健康狀況好，且有房產，因此在系統中未被列為高風險的關懷對象。

陳平里里長林家峯透露，曾婦個性孤僻，鮮少與人互動，連重陽節禮金都未領取，且作息多在半夜，種種因素導致她即便「消失」了很長一段時間，也難以察覺。