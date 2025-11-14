用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊：到死不知欠何債

▲台中王家五口命案，王家人強調，要讓李女不能再害人。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案震驚全台，檢方近日偵結，依詐欺取財等罪起訴主嫌李女，具體求處15年刑期。檢方查出，王家人寫下書信稱，「希望我們家的死，可以不再讓他們傷害無辜的人」，王母更悲控：「到死都不知道公司名、地址，無止盡的壓榨跟還債」。

檢警追查，王女就是取得一名鍾姓老闆之團購公司經營權後，因為經營不善而積欠薪資、跳票，開始向當鋪業者借款，又債築高台。去年6月開始，透過張姓美容師結識王家五口，利用「龐氏騙局」手法，向王家五口介紹黃金投資，詐得1536萬5千餘元。

▲李女利用黃金代購，詐騙王家人上千萬。（圖／記者許權毅攝）



王家五口發現有異狀後，已經表明拒絕續投資金，李女今年6月開始以違約為由，強索530萬元，甚至出言恐嚇，稱會「找神經病殺人、替王家『重新裝潢』」等語。王爸後來決定，把房子拿去李女指定的當鋪抵押，取得200萬元後，李女當場取走176萬元，王家不堪壓力，選擇共同赴死。

檢警查出，王母悲痛寫下：「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，依次，一次又一次的要錢...無止盡的壓榨...無止盡的還帳。」

王家大姊說：「我們笨、被騙，我們用死亡面對。」王家人更表明，希望我們家的死，可以不再讓他們傷害其他無辜的人。內容讓人看了十分悲痛。

▲王家五口因不堪李女不斷施壓，集體身亡。（圖／記者許權毅攝）



檢方指出，李女涉犯詐欺取財、恐嚇取財、非法吸金、洗錢等罪，且李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣、惡性重大，不僅詐得鉅額資金，更以恐嚇、施壓方式逼迫受害人，致使王家5口喪命，造成家屬重大傷痛，嚴重震撼社會，且李女在偵查中仍矢口否認犯行，試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案之公平，亦為司法公信與社會價值之體現，刑罰應彰顯法治威信，警惕世俗，匡正人心。爰綜合被告李女之手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重與對社會之危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義與人民信賴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

